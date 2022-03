Hjulmand sætter dato på Eriksen-retur

Ifølge landstræner Kasper Hjulmand forventes det, at Christian Eriksen kan tilslutte sig fodboldlandsholdet på onsdag, efter at han har været smittet med coronavirus.

Det siger Hjulmand til fremmødte journalister i landsholdslejren i Spanien.

- Vi forventer, Christian er her onsdag aften, siger landstræneren.

- Christian træner mandag og tirsdag, inden han tager en ekstra test. Og så flyver han onsdag ned til os i Spanien, tilføjer landstræneren.

Christian Eriksen blev testet positiv tirsdag i sidste uge, og derfor har han mistet en række træninger forud for landsholdssamlingen.

- Christian vil være 100 procent klar til at gå fra start tirsdag i Parken mod Serbien. Om han er klar til at spille mod Holland fra start, må vi lige afvente og se, når han ankommer til os.

- Faktisk havde jeg på forhånd tænkt, at Christian skulle spille en del i de landskampe, fordi det ville passe godt.

- Vi får helt sikkert Christian at se i Parken mod Serbien, fordi vi kommer til at mixe det meget i de to kampe, hvor de fleste i truppen får spilletid, siger Kasper Hjulmand.

Brentford-spilleren var udtaget til landsholdet for første gang, siden han i sommer faldt om og fik hjertestop i EM-kampen mod Finland.

Men coronasmitte satte i første omgang en stopper for fynboens deltagelse, og han var heller ikke med i søndagens ligakamp mod Leicester.

Eriksen kom med i Hjulmands trup, til trods for at han blot havde spillet tre kampe for den nedrykningstruede Premier League-klub.

Den begrænsede spilletid var nok for landstræneren, forklarede han ved landsholdsudtagelsen.

- Han ligner sig selv. Jeg har fulgt ham tæt. Jeg var for nylig i London for at se ham og mærke ham. Jeg så ham i træning og kamp, og han er fysisk meget, meget fit, sagde han.

- Han har spillet på et imponerende højt niveau. Han agerer genkendeligt inde på banen. Der er stadig noget, som skal forbedres. Det siger sig selv, men han spiller på et højt niveau.

- Jeg så ham på stadion i kampen mellem Brentford og Burnley, og han var kampens bedste spiller, mente Kasper Hjulmand.

Det danske landshold er samlet på den spanske sydkyst forud for testkampene mod Holland og Serbien. Mens det første af de to opgør spilles i Holland 26. marts, vender Hjulmands tropper hjem til Parken for at tage imod serberne tre dage senere.

Eriksen behøver næppe den store introduktion, når han på et tidspunkt slutter sig til holdkammeraterne.

Han fik debut på landsholdet i 2010 og har samlet set spillet 109 landskampe. Kun Peter Schmeichel, Dennis Rommedahl, Simon Kjær og Jon Dahl Tomasson har optrådt flere gange for landsholdet end midtbanespilleren.