Hjulmand sender landsholdsspiller hjem

Mohamed Daramy er ikke rejst med til Ljubjlana sammen med det danske landshold.

Landstræner Kasper Hjulmand har sorteret ham fra oven på 1-0 sejren over Nordirland i fredags.

På sin vis er det ikke overraskende, at Hjulmand har sorteret Daramy fra sin trup.

For på lørdagens pressemøde i Helsingør signalerede Kasper Hjulmand, at han var stærkt utilfreds med de indskiftere, han sendte på banen mod Nordirland. Og uden at nævne Daramy ved navn, var det ikke til at misforstå, at han ikke var tilfreds med Daramys defensive engagement i den tid, han fik på banen.

Det var samme billede vi så, da Mohamed Daramy blev skiftet ind mod Kasakhstan, hvor han defensivt heller ikke udfyldte sin rolle.

Som Kasper Hjulmand formulerede sig overfor Ekstra Bladet lørdag i Helsingør:

- I de sidste syv-otte minutter mod Nordirland havde vi kun to afleveringer i snit, før vi smed bolden. Det var slet ikke tilfredsstillende, siger Kasper Hjulmand, der pointerer, at han et par gange var ved at få hjertestop, fordi der ikke blevet løbet hurtigt tilbage, når bolden var tabt.

Om fravalget af Daramy, siger han på søndagens pressemøde:

- Jeg har valgt Daramy fra, så vi er 24 spillere tilbage i truppen, siger Kasper Hjulmand uden at uddybe.

Men på et opfølgende spørgsmål om fravalget hænger sammen med noget disciplinært eller af andre årsager, siger landstræneren:

- Der ligger ikke noget disciplinært bag mit fravalg af Daramy. Andre er bare foran ham i truppen, forklarer landstræneren.

Kasper Hjulmand har også sendt skadede Joakim Mæhle hjem. I stedet for ham er Victor Kristiansen udtaget. Det vil sige, at han råder over 24 spillere til mandagens opgør mod Slovenien. En spiller skal yderligere sorteres fra.

Både Yussuf Poulsen og Alexander Bah er klar igen efter de småskader, der holdt dem hele ude af truppen mod Nordirland.

