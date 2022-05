Hjulmand sier Superliga-stjerne fra

Tre danskere spillere har - helt efter planen - nu fået en skuffende besked fra Kasper Hjulmand.

Landstræneren har således udtaget den trup, der skal gøre det for Danmark i de kommende Nations League-kampe i juni.

Her er Superliga-stjernen Anders Dreyer fra FC Midtjyland blandt dem, der er siet fra. Det samme er Brentfords Mads Bech Sørensen og Mads Valentin, der til daglig spiller i Augsburg.

Det oplyser DBU på Twitter.

Der er dog mulighed for, at trioen kan blive udtaget på et senere tidspunkt, hvis der skulle opstå skader eller lignende i truppen.

Det danske landshold skal spille hele fire Nations League-kampe på blot ti dage i juni.

I første omgang gælder det to udekampe mod Frankrig og Østrig, inden Kroatien og Østrig kommer forbi Parken.

Det første opgør mod de franske stjerner spilles 3 juni.

