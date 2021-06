Hjulmand skal ingen steder: 'Jeg har verdens bedste job'

Kasper Hjulmand kommer ikke til at bruge dansk EM-succes til at lande et stort trænerjob i udlandet. - Jeg er, hvor jeg skal være, siger landstræneren

Når man viser sig flot frem til EM, plejer det at være lig med nye jobmuligheder.

Sådan er det for spillere, og sådan er det også for trænere.

Den danske landstræner Kasper Hjulmand har under slutrunden høstet store roser for sine lederevner og har nu også før sit hold til 1/8-finalen.

Fortsætter succesen, vil han gå fra varm til brandvarm, men interesserede klubber kommer i denne omgang til at få en kold dansk skulder.

Kasper Hjulmand, der har kontrakt med DBU frem til sommeren 2024, har ingen aktuelle planer om igen at forsøge sig som klubtræner i en stor europæisk liga.

- Det tænker jeg slet ikke på. Slet ikke. Lige nu har jeg verdens bedste job. Jeg elsker at være her. Jeg elsker de her spillere, og vi er vokset endnu tættere sammen, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand har tidligere været i tyske Mainz og har også tæt et skifte til den belgiske storklub Anderlecht. Foto: Lars Poulsen

Han har tidligere været i den tyske Bundesliga-klub Mainz 05.

Der oplevede Hjulmand nogle af de sider af fodbolden, som han ikke bryder sig om. Oplevelsen i Tyskland har været med til at gøre ham endnu mere bevidst om, hvad han ønsker.

Og lige nu er jobbet som landstræner præcis det.

- Vi er startet en proces i DBU. Peter (Møller, red.) har taget mig ind og givet plads og givet mig lov. Jeg synes først, at vi lige er startet.

- En stor del af tingene har vi lykkedes med, men slet ikke nok, siger Kasper Hjulmand og understreger nok en gang, at Danmark ikke skal frygte, at han bliver fristet af et udenlandsk tilbud:

- Jeg er, hvor jeg skal være.

Kasper Hjulmand har snart i et år stået i spidsen for det danske landshold.

Det er foreløbig blevet til 15 kampe, der har resulteret i ni sejre, to uafgjorte og fire nederlag.

Tre af nederlagene er i øvrigt faldet mod Belgien, som Danmark først kan mødes i en eventuel EM-finale…