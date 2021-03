Hjulmand skifter halvt hold

- Vi er glade for sejren, men vi har stadig meget vi vi er i perioder for passive, mener Kasper Hjulmand, der ventes at ændre et halvt hold til søndag

Kasper Hjulmand havde grund til store smil efter 2-0 triumfen mod Israel.

Det blev den perfekte start på rejsen mod VM i Qatar næste år.

Men med tre kampe på seks dage handler det også om at bruge hele spillertruppen.

Efter sejren over Israel slog Kasper Hjulmand fast, at han nu er parat til at skifte halvdelen af holdet til søndagens opgør mod Moldova i Herning.

Simon Kjær og Pierre Emile Højbjerg er to af dem, der helt sikkert kan bruge en pause, før gruppens sværeste udekamp mod Østrig næste onsdag.

Til trods for åbningssejren mod Israel mener landstræneren også, at der stadig er plads til forbedringer i det danske spil. For selv om Danmark i lange perioder var i kontrol, så var der også udfald undervejs i kampen mod Israel.

- Vi havde flere gode perioder i kampen, men vi blev også for passive mod slutningen af første halvleg og starten af anden halvleg. I de perioder vaklede vi, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Det blev helt et kampbillede, som vi havde forventet. Du skal spille med initiativ overfor en modstander som Israel. Når vi gjorde det, så det rigtig fint ud, påpeger han.

Martin Braithwaite scorede til 1-0, da han elegant loppede bolden over målmanden. Foto: Ronen Zvulun/Ritzau Scanpix.

Havde set momenter med Wind

Kasper Hjulmand havde valgt Jonas Wind som spydspids og det var en klog beslutning. Jonas Wind fik en hovedrolle. Han scorede og lagde op til Martin Braithwaites mål.

- Jeg så nogle momenter fra vores seneste kamp mod Belgien, som vi kan bruge og bygge videre på. Derfor spillede Jonas Wind som angriber, forklarer Kasper Hjulmand, der ikke har glemt Kasper Dolberg.

- Men han har haft otte vanskelige måneder,. Han har været skadet og er blevet blindtarmsopereret. Men nu er han på vej tilbage, forklarer Kasper Hjulmand.

Jonas Wind scorede og lagde op. Han ligner Danmarks nye førstevalg som spidsangriber med tre mål i fem landskampe. Foto: Ronen Zvulun/Ritzau Scanpix.

Fans er det vigtigste

2-0 sejren over Israel var med 5000 tilskuere på tribunerne. Og det var ikke kun noget spillerne, men også landstræner Kasper Hjulmand bemærkede undervejs.

- Hvis man kan sige, at der er kommet noget godt ud af pandemien, så har vi fundet ud af, hvorfor vi er her. Vi er her for folket og fansenes skyld. Det var en fantastisk følelse at opleve liv fra tribunerne, mener landstræneren.

Det danske landshold træner fredag formiddag i Israel, inden kursen sættes mod Herning. Her spiller landsholdet søndag mod Moldova.

Kasper Hjulmand skal have sine bedste spillere helt klar til gruppens sværeste udekamp på onsdag mod Østrig.

To danskere topper - stjernen flopper

Danmark slår Israel 2-0 i VM-kvalifikationen