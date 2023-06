Hjulmand slår fast: Det må I ikke skrive

Var det ikke for VAR, havde Danmark leveret et nyt særdeles skidt resultat.

Men det smarte videosystem spottede det, dommeren ikke gjorde, og kastede dermed en livline ud til danskerne, da tiden var ved at rinde ud.

Tre point endte det med, og alt er godt. Eller hvad?

- Hvor bekymrende er det for dig og holdet, at der skal en VAR-kendelse til for at undgå et voldsomt skuffende resultat?

- Det er ikke en rar fornemmelse. For det første skal vi huske at nyde sejrene. Det har jeg ikke altid været god til. Sejre kan komme på mange forskellige måder, men her blev vi reddet af gongongen. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med de sidste 10 minutter af kampen og måden, vi griber den an på.

- Vi skal spille anderledes. Vi skal score, men når vi ikke gør det, så skal vi være meget mere afklarede, sagde Kasper Hjulmand til den skrivende presse efter 1-0-sejren.

Det var i forbindelse med et frispark, at Jonny Evans stod offside, men inden brød helvede løs, da alle for en stund troede, at nordirerne havde udlignet og gjort det katastrofale ved Danmark.

Men så blev tilskuerne i Parken stille. Storskærmene indikerede, at VAR kom i spil.

Først flere minutter efter blæste dommeren i fløjten og reddede Danmark. Jublen brød atter løs. Dog var Hjulmand ikke tilfreds.

- Det er håbløst, at en VAR-kendelse i en fodboldkamp skal tage fem minutter at tjekke. Det er alt for lang tid. Jeg fik ret tidligt besked på, at han stod i offside, da bolden blev lagt ind, og jeg krydsede bare fingre for, at den blev kaldt.

- Jeg ved ikke, hvad der foregår i dag... Der er andre situationer, hvor de (dommerne, red.) er hurtige, men her var det bare for håbløst.

Det bekymrede blik kom til syne, da Nordirland pludselig udlignede til 1-1 i de døende sekunder. Foto: Claus Bonnerup

Og det var ikke det eneste, landstræneren greb fat i. Hjulmand var også træt af gæsternes tidsudtrækning.

Men undskyldninger? Det var det bestemt ikke.

- Jeg tror, vi fik at vide, at vi havde spillet en halv times fodbold i første halvleg. Det tog alt for lang tid. De brugte minutter på at afvikle frispark, målspark og indkast. Vi vidste det godt, og vi forsøgte ikke at lade os frustrere af det, men det er sådanne ting, der gør, at en kamp kan virke tung. Det fjerner rytmen.

- På et tidspunkt klokker vi målmanden til at have bolden i hænderne i 45 sekunder, og reglen siger, at man kun må varme den i maksimalt 6 sekunder. De sidste 5 år har jeg ikke oplevet en dommer fløjte for den regel.

- I er vel et fodboldhold, der er så meget bedre end Nordirland. Så er det ikke bare dårlige undskyldninger?

- I må ikke skrive det sådan, at det er dårlige undskyldninger for, at vi er tæt på at lave et dårligt resultat. Det er vores egen skyld, og det er vores eget spil og vores egen kvalitet, som jeg fokuserer på. Selvfølgelig ville det være rart, hvis vi kunne gøre det bedre. Det er det, vi arbejder for hele tiden.

- Du siger, I bliver reddet af gonggongen. Christian Eriksen siger, I er pivheldige. Det var også skidt mod Kasakhstan. Hvad er retningen frem mod næste kamp, og hvordan vil I vise, at I er langt, langt bedre end Slovenien?

- Man kan ikke sige, at vi er langt, langt bedre end Slovenien på hjemmebane. Hvis man forventer, at man bare tager til Ljubljana og kører dem over, så tager man fejl. Det ville jeg da ønske, jeg kunne bestille.

- Det er forkert, hvis man tror, at man bare kan køre hold over. Det har jeg fra start af sagt i den her EM-kvalifikation. Det er besværligt.

Pierre-Emile Højbjerg spillede en fortrinlig kamp i hjertet af midtbanen. Foto: Claus Bonnerup

Danmark spiller mandag ude mod Slovenien. Landsholdstruppen rejser til Ljubljana søndag formiddag.