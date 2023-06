Hjulmand slår fast: - Vi skal have talt om det

- Du kan godt tabe fodboldkampe, men du må aldrig tabe på mentalitet og grundprincipper, siger landstræner Kasper Hjulmand, der erkender, at der var for mange udfald mod Kasakhstan

Det kan godt være, Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Joakim Mæhle og resten af landsholdsspillerne for længst er videre efter chok-nederlaget på 2-3 til Kasakhstan i marts.

Men det er noget, de bliver mindet om igen her i juni-samlingen.

For Kasper Hjulmand er af den klare opfattelse, at der er et stort behov for at få talt nogle ting igennem med en samlet trup.

Kasper Hjulmand mener, det er vigtigt at få talt ud efter nederlaget mod Kasakhstan. Det skete på et møde med landsholdstruppen mandag. Foto: Jens Dresling

Det skete mandag, som var første dag, landsholdet var samlet, hvor Kasper Hjulmand havde forberedt et længere tilbageblik på det, der skete mod Kaskahstan.

- Det er klart, vi er nødt til at se tilbage. Mentaliteten og identiteten skal altid være på plads, men jeg må erkende, at der var nogle udfald mod Kasakhstan. Og det skal vi naturligvis have talt om, forklarer landstræneren forud for de to kval-kampen mod Nordirland og Slovenien.

- Der skal være en bund i den måde, vi gør tingene på. Det, der skete mod Kasakhstan, skal være en huske-kage, som vi skal se en reaktion på.

Kasper Hjulmand mener, at man ikke må tabe på mentaliteten og bryde de aftaler, som man indgår med hinanden. Han så nogle kedelige udfald mod Kasakhstan, som han har talt med truppen om. Foto: Jens Dresling

- Argentina tabte den første kamp til Saudi-Arabien ved VM. Det skærpede alle sanser. Og det var et eksempel på, at en skuffelse kan vendes til noget positivt. Det samme skal ske for os, påpeger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Vi kan godt tabe fodboldkampe, og det vil ske igen. Men vi må aldrig tabe på mentaliteten, udfald eller bryde de grundprincipper, vi har aftalt på holdet.

- Der var flere situationer mod Kasakhstan, hvor tingene ikke var, som de skulle være, pointerer Kasper Hjulmand.

Joakim Mæhle mener ikke, landsholdet skal gå anderledes til de kommende opgaver, selv om de kommer fra et nederlag mod Kasakhstan. Foto: Emil Agerskov

Joakim Mæhle erkender, at det er godt at få talt ud efter det chokerende nederlag, men for ham handler det også om at komme videre.

- Vi skal gå til opgaven, som vi altid har gjort, og sådan nogle ting sker i fodbold. Vi skal bare sørge for, at det forhåbentlig ikke sker igen.

- Vi har vist før, at vi har stor kvalitet, og vi er favoritter i begge kampe, så det skal vi også tage på os og gå efter de seks point, siger Atalanta-backen.

Yussuf Poulsen var ikke udtaget til kampene i marts, men han fulgte med på fladskærmen hjemme i Tyskland. Og det var ingen nydelse.

Han er overbevist om, at landsholdstruppen kan få løst problemerne internt og hurtigt komme videre med fokus på de to forestående kampe.

Kasper Hjulmand har 25 mand i sin trup. Der kan ikke indkaldes nye, fordi eventuelle alternativer er på ferie. Hvis der bliver skader, må han se mod U21-truppen. Foto: Emil Agerskov

- Det her stikker ikke dybere, end vi kan få talt ud om tingene, mener han.

Danmarks start på EM-kvalifikationen er ikke gået som forventet. Tre point i to kampe er tre point for lidt. Hjulmand tror, at vejen mod Tyskland godt kan blive lidt udfordret de kommende måneder.

- Vi skal møde nationer, som ikke vil have bolden. Vi skal spille med tålmodighed, tempo, men vi ved også, vi er dygtige nok til at styre kampene. Men vejen til Tyskland kan godt blive lidt bøvlet, fordi vores modstandere ikke vil frem på banen, forklarer han.