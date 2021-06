Hjulmand sparer spillere: Nu begynder alvoren

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)

Hvordan står Danmark taktisk og spillemæssigt 10 dage før EM-slutrunden skydes i gang?

Det svar får landstræner Kasper Hjulmand onsdag aften, når Danmark krydser klinger mod Tyskland i en testkamp i Innsbruck i Østrig.

- Tyskland er en stærk modstander med topkvalitet over hele linjen. Det er en af EM-favoritterne, vil jeg vurdere. Men det er en god modstander at måle sig op imod, før vi under EM møder Belgien, der er en anden af favoritterne, siger landstræneren.

Han kommer ikke til at stille stærkeste mandskab, men vil bruge kampen til at prøve forskellige konstellationer af, fordi enkelte spillere har brug for hvile, andre er på vej tilbage fra skader og nogle skal have spilletid.

- Joachim Andersen og Christian Nørgaard er vi i gang med at bygge op efter skader. Det går fremad med dem, mens Andreas Christensen ser ud til at få et hvil, påpeger han.

Det kunne betyde sparsomt med spilletid onsdag til en spiller som Pierre-Emile Højbjerg, der har spillet samtlige minutter i Premier League i løbet af sæsonen for Tottenham.

- Det vigtigste for os er, at alle i truppen er topklar og mentalt er, hvor vi skal være 12. juni, når vi møder Finland, understreger han.

Vejen mod EM-trofæet 2. juni: Testkamp i Innsbruck, Østrig mod Tyskland. 3. juni: Hjemrejse til Danmark og basen på Hotel Marienlyst i Helsingør. Her skal Danmark bo under hele slutrunden. 6. juni: Sidste testkamp før EM mod Bosnien på Brøndby Stadion. 11. juni: Kasper Hjulmand kan skifte ud i sin 26 mandstrup, hvis der er skader eller sygdom. 12. juni: Danmark møder Finland kl. 18.00 i Parken i den første kamp ved EM. 17. juni: Danmark møder Belgien kl. 18.00 i Parken i den anden kamp ved EM. 21. juni: Danmark møder Rusland kl. 21.00 i Parken i den tredje puljekamp ved EM. Knock-out fasen: 26. juni: Hvis Danmark bliver nummer to, skal de spille mod nummer to i gruppe A (Tyrkiet, Italien, Wales og Schweiz) i Amsterdam kl. 18.00. 27. juni: Hvis Danmark vinder gruppen, skal de spille mod nummer tre i enten gruppe A, D, E eller F i Sevilla kl. 21.00. 28. juni: Hvis Danmark slutter blandt de fire bedste treere, peger pilen mod en kamp mod gruppevinderen i gruppe F (Ungarn, Portugal, Frankrig eller Tyskland) i Bukarest kl. 21.00. Siden venter kvartfinalerne, hvor modstanderen på papiret kan blive Holland, hvis Danmark er sluttet som nummer to i gruppen og har klaret forhindringen i 1/8-finalen. En modstander kan også blive Italien i kvartfinalen, hvis Danmark er kommet hertil via gruppesejren. Slår Danmark sig helt til semifinalen kan det på papiret ligne en mulig modstander som Spanien, Frankrig eller Tyskland. Finalen spilles 11. juli på Wembley i London. Vis mere Vis mindre

Kasper Schmeichel, der er blevet vaccineret, er uforstående overfor, hvorfor UEFA toppen ikke har sørget for vacciner til alle EM-trupperne. Foto: Jens Dresling.

Kasper Hjulmand gentog sin frustration fra sidste uge, da han udtog EM-truppen, over, at UEFA ikke har fået vaccineret alle EM-trupperne før slutrunden.

Der er udsigt til ulige konkurrencevilkår, fordi Belgien og Italien er to af de lande, hvor spillerne er færdigvaccineret.

- Jeg er ærgerlig over, at UEFA ikke har gjort som IOC og sikret de aktive vacciner før slutrunden. Der er tale om så få antal, at det ikke burde være et problem.

- Nu har vi i stedet taget vores forholdsregler og isoleret os i en boble, siger landstræneren.

Kasper Schmeichel er i øvrigt blevet vaccineret i England. Han er helt på linje med Hjulmand, når det handler om UEFA’s manglende initiativ til at få samtlige 24 EM-trupper vaccineret.

- Det er en ærgerlig situation, UEFA ikke har noget ved det her. Det havde klædt toppen af UEFA, hvis de havde taget styring i den her sag, så alle var blevet vaccineret, siger den danske landsholdskeeper.