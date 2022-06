Hjulmand storroser ham: Han er en ener

Kasper Hjulmand er dybt imponeret over Luka Modric, der har en eminent evne til at styre kampene

Han er på vej mod de 37, men ingen kan se det. Ingen har bemærket det.

For han er stadig blandt de bedste og klogeste midtbanespillere i Europa.

Luka Modric har i sandhed sat sit aftryk på den nyere fodboldhistorie på både klub- og landshold.

Champions League har han vundet fem gange med Real Madrid. Og med Kroatien er han viceverdensmester.

Luka Modric får sig en snak med klubkammerat Karim Benzema efter 1-1 kampen i mandags mellem Kroatien og Frankrig. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix.

I mandags rundede han en milepæl med 150 landskampe. Nu er han den spiller med syvende flest landskampe i Europa.

Fredag gæster han Parken med Kroatien, hvor Danmark skriger efter VM-revanche i Nations League.

- Vi taler meget om, at man i dag skal være kraftfuld, atletisk og have fart i fødderne for at slå til i international fodbold.

- Modric er eksemplet på det modsatte. På den måde er der et stort håb for de små, lækre spillere, hvor teknik, et hurtigt hoved, god sparketeknik og det gode blik har stor betydning, siger Kasper Hjulmand, der i mange år ar været meget begejstret for Luka Modrics evner på banen.

Luka Modric har vundet fem Champions League-titler med Real Madrid. Landstræner Kasper Hjulmand er dybt imponeret over hans færdigheder på banen. Foto: Paul Ellias/Ritzau Scanpix.

- Han er enormt dygtig til at holde flow i spillet. Se bare på Champions League finalen, hvordan har løser det pres op, som Real Madrid var under mod Liverpool.

- Modric er ikke særlig stor, men han er en meget stor spiller. Jeg er dyb af beundring for hans kvaliteter, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren lægger ingen særlig plan for, hvordan han vil dæmme op for Modrics finurligheder på grønsværen.

- Du kan ikke lukke en spiller, som Modric ned i en hel kamp. Vi ved, hvad vi vil, men vi skal være opmærksomme på hele deres midtbane.

- Med Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic og ikke mindst Luka Modric har de en af Europas stærkeste midtbane. Jeg har meget stor respekt for det kroatiske hold, siger Kasper Hjulmand.

