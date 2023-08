Hjulmand svarer ikke på Schmeichel-spørgsmål

Kasper Hjulmand udtog tirsdag sin trup til de to forestående kampe mod San Marino og Finland, hvor Thomas Delaney og Christian Nørgaard er tilbage i varmen

Skal Kasper Schmeichel eller Frederik Rønnow være landsholdets førstemålmand mod San Marino og Finland?

Det spørgsmål vil landstræner Kasper Hjulmand ikke svare kort og præcist på ved tirsdagens udtagelse af sin 23 mandstrup til de to forestående EM-kvalifikationskampe næste torsdag og søndag mod San Marino og Finland.

Frederik Rønnow er rykket tættere på Kasper Schmeichel. Spørgsmålet er om han får spilletid mod San Marino og Finland. Foto: Jens Dresling

- Jeg må først fortælle spillerne om mit valg, før jeg fortæller jer om det, forklarer Kasper Hjulmand og uddyber:

- Men uanset hvem jeg vælger, vil jeg være tryg ved mit valg til målmandsposten, siger landstræneren, der siden sætter ord på den situation, som Kasper Schmeichel er havnet i.

- Jeg vil først fortælle spillerne, hvem der skal stå, før jeg siger noget til jer, siger Kasper Hjulmand om målmandspositionen. Foto. Claus Bonnerup

- Jeg har stor fokus på, hvor Kasper kommer til at spille i fremtiden. Han har kun været ude én måned af fodbolden. Og det er slet ikke nok til, at jeg ikke tager ham med.

- På længere sigt kan det selvfølgelig være et problem, hvis han ikke spiller. Men lad os se, hvad der sker her i slutningen af transfervinduet, siger Kasper Hjulmand og fremhæver den betydning, som Kasper Schmeichel har haft for det danske landshold de seneste år.

- Kasper er en helt fantastisk person med en enorm personlighed. Han er nærmest identiteten på hele vores hold og har en meget stor andel i det, vi har opnået sammen, mener han.

Kasper Hjulmand mener, at Thomas Delaney kan få stor betydning i den kommende samling. Foto: Claus Bonnerup

Gensyn med Delaney

- Kasper er ikke faldet i niveau, men Frederik Rønnow er de senere år kommet meget tættere på ham. Konkurrencen er skarp mellem dem, fordi Rønnow virkelig har udviklet sig og er lige nu bedre end nogensinde før, konstaterer Kasper Hjulmand.

Det bliver et gensyn med Thomas Delenay. Og det sker, fordi landstræneren har set en positiv udvikling for midtbanespilleren hen over sommeren og efter skiftet til Anderlecht.

- Thomas er en af de fodboldpersonligheder, jeg har arbejdet med, der giver mest til et hold.

- Han er en fodboldspiller, du gerne vil have på dit hold, fordi han hiver andre med sig.

- Jeg synes, han har taget et stort skridt i forhold til, hvor han var i foråret. Han har set meget bedre ud her i forberedelsesfasen til den nye sæson, pointerer landstræneren, der understreger, at Delaney også er med af en helt anden grund.

Thomas Delaney er tilbage på landsholdet. Senest han var med er tilbage ved VM, hvor han blev skadet mod Tunesien.

- Jeg har brugt meget energi på, hvordan vi kan vinde kampen mod Finland. For det bliver helt afgørende vi i den kamp kan holde dampen helt oppe.

- Med Thomas på holdet får du den energi og evne til at holde holdkammeraterne oppe i højeste gear, siger Kasper Hjulmand.

Danmark er kommet lidt hakkende i gang med kvalifikationen. Specielt 2-3 nederlaget ude mod Kasakshstan gjorde ondt, lige som det var lidt en streg i regningen, at det kun blev 1-1 mod Slovenien i den seneste landskamp inden sommerpausen.

Danmark møder San Marino i Parken torsdag 7. september, mens de spiller søndag 10. september på udebane mod Finland i det der ligner kampen om førstepladsen i gruppen.

Thomas Delaney ser bedre ud nu, end i foråret, mener landstræneren. Foto: Jens Dresling

Aktuelt er Danmark på tredjepladsen i EM-kvalifikationsgruppe H med syv point - samme pointtal som Slovenien. Finland og Kasakhstan er i førersædet med hver ni point.

Parken er i øvrigt udsolgt til kampen mod lilleputterne fra San Marino, der ligger som nummer 208 og sidst på FIFAs verdensragliste.

Der ventes flere end 37.000 danskere i Parken mod San Marino, der kun kommer med ganske få fans. Til udekampen mod Finland ventes der 16-1700 danskere.