Hjulmand svarer på Gravesen-kritik

Fodboldeksperten ville gerne have, at Danmark vandt større end 4-0. Kasper Hjulmand er enig i, at danskerne ikke var gode nok i anden halvleg

Da, der blev fløjtet til pause lørdag aften i Moldova, førte Danmark med 4-0 efter blandt andet en forrygende første halvleg af Andreas Skov Olsen.

De resterende 45 minutter blev en noget kedelig omgang uden scoringer, hvilket Thomas Gravesen, der er fodboldekspert og tidligere landholdsspiller, bestemt ikke var tilfreds med.

- Jeg kan ikke forstå, at når man spiller mod nogle, der er så ringe, at man ikke har lyst til at score mål uafbrudt. At man så gasser ned, som Flemming (Povlsen, red.) siger, og træder lidt på bremsen og slapper lidt af og spiller rundt, sagde han i tv-studiet hos Kanal 5 efter kampen.

Den tidligere Real Madrid-spiller vil have masser af mål. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

- Hvorfor prøver man ikke at skabe så mange chancer, man kan og score så mange mål, man kan? Jeg er glad, vi har vundet. Jeg glæder mig helt vildt til tirsdag. Kan næsten ikke vente, men jeg vil sgu da have mål.

Kvaliteten var for dårlig

Kasper Hjulmand jokede, at det bliver svært at sove, da Ekstra Bladet spurgte ind til, hvad han tænkte om kritikken af anden halvleg.

Landstræneren var ikke enig i, at holdet ikke forsøgte at score flere mål i løbet af anden halvleg, men Hjulmand var heller ikke selv tilfreds med Danmarks præstation i de sidste 45 minutter.

- Jeg er fuldstændig enig i, at kvaliteten var for dårlig, lød det fra Kasper Hjulmand inden landsholdets træning i Helsingør søndag.

- Omvendt kan jeg godt forstå psykologien i det. Det er helt naturligt, at man lige passer lidt på.

Sejren var allerede hjemme efter firemålsføringen i pausen, og derfor kunne man tænke, at spillerne ikke havde lyst til at komme hjem fra Moldova med en skade.

Kasper Hjulmand havde ønsket sig mere kvalitet fra sit hold i anden halvleg mod Moldova. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi ser, at vi vinder færre dueller i løbet af anden halvleg, hvor der også er eksempler på, at man trækker sig lidt, fordi man ikke skal risikere at blive skadet, sagde Hjulmand, der dog mener, at Danmark nok skulle have været på tavlen i anden halvleg.

- Jeg synes ikke, at vores spil var godt nok, men vi kunne jo nemt have scoret et par stykker. Vi havde to-tre helt åbne chancer, som vi skal score på.

Gravesen får mulighed for at se flere mål allerede tirsdag, når Danmark møder Østrig i Parken. Med en sejr sikrer Danmark billet til VM-slutrunden i Qatar næste år.

Se de fire danske scoringer mod Moldova her: