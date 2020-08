Hjulmand svinger pisken

- Alle har stadig en chance for at spille sig til EM, men udtagelsen af truppen i dette tilfælde har været speciel, fordi flere spillere først starter eller lige er startet træningen forud for sæsonen, forklarer landstræneren

Når Kasper Hjulmand mandag samler sin landsholdstrup forud for de to Nations League kampe mod Belgien og England, vil der være to nye ansigter i hans trup.

Joakim Mæhle og Andreas Skov Olsen er de nye ansigter i den trup på 23 spillere, som den nye landstræner har udtaget.

Det er første aftryk, som den nye landstræner har sat på det landshold, der står foran en hektisk periode med otte kampe i efteråret, VM-kvalifikationen, der begynder til foråret, og siden en EM-slutrunde næste sommer.

Slet ikke i form

- Jeg har glædet mig til at komme i gang som landstræner. Hvis jeg ikke kunne lide det pres, der kommer nu, skulle jeg aldrig have sagt ja til jobbet.

- Jeg vil gøre mit bedste for at skabe resultater. Vi vil gå på banen til hver kamp for at vinde, siger Kasper Hjulmand.

Han har sortere flere spillere fra, mens de to ovennævnte er nye ansigter. Men ingen er ude af billedet til EM næste sommer.

- Alle har en mulighed for at komme med. Men den her udtagelse har været meget speciel, fordi ikke alle spillere er fysisk klar til to landskampe på nuværende tidspunkt. Lasse Schøne skal starte træningen i denne uge. Det samme er tilfældet med Christian Gytkjær.

- Derfor er det her ikke en helt almindelig udtagelse, forklarer Kasper Hjulmand.

- Jeg havde gerne set Lasse Schøne i truppen, men han starter først træningen i denne uge og vil derfor ikke være fysisk klar til de to kampe, siger landstræner Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

Fem stoppere

Kasper Hjulmand overvejer at udtage endnu én spiller senere på ugen.

Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at han har fået plads til hele fem midtstoppere i sin trup. Simon Kjær, Andreas Christensen, Joachim Andersen, Mathias Zanka Jørgensen og Jannik Vestergaard.

Hvis han fastholder fire mand i bagkæden, er tre stoppere i overskud. Spiller han derimod 3-4-3, som godt kunne ligne en mulighed, giver det langt mere mening med så stort et antal udtagne stoppere.

Meget tyder på, at landstræneren vil bruge Robert Skov på venstre back positionen. Det er i hvert fald her, han skal spille på klubholdet, Hoffenheim.

- Det giver ikke mening at spille med Robert Skov på højrekanten, hvis han skal spille 40 kampe som venstre back/kant på klubholdet. Jeg vil gerne bruge spillere på samme position på landsholdet, som de spiller på klubholdet, forklarer Kasper Hjulmand.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Taberne Jesper Hansen Veteranen blev vraget på bekostning af Jonas Lössl. Lejeaftalen med Huddersfield bragte ham tilbage i varmen. Peter Ankersen, Genoa Han var med i seneste trup, men er ude nu. Træningen starter først i denne uge og derfor når han ikke formen til de to landskampe. Lasse Schøne, Genoa Kasper Hjulmand havde gerne set ham i truppen, men træningsopstarten går i gang nu. Derfor vil han fysisk slet ikke være på toppen næste lørdag. Lukas Lerager, Genoa Han var senest på banen i 4-0 sejren over Luxembourg og har haft en svingende sæson. Han starter også først i denne uge og er ikke fysisk klar til to svære landskampe. Christian Gytkjær, AC Monza Målmaskinen, der blev polsk topscorer med 24 træffere, er skiftet til den italienske Serie B. Han er først ved at gå i gang med forberedelserne og vil derfor ikke være i topform til landskampene. Victor Nelsson, FCK Store præstationer ude i Europa var ikke nok. Han må nøjes med en plads på U21-holdet, men fortsætter han, er vejen banet for en plads på det rigtige landshold. Jonas Wind, FCK Han har imponeret, siden han vendte retur fra sin skade. Han har international klasse, men må også nøjes med U21-plads. Men en plads i EM-truppen næste sommer er ikke umulig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vinderne Andreas Skov Olsen, Bologna Hjulmand savner gennembrudsfarlige kantspiller. Med udtagelsen af ham er der både fart og gennembrudskraft. Han har været involveret i 26 kampe i sin første sæson i Serie A. Joakim Mæhle, Genk Den stærke, pålidelige back kan både spille til højre og venstre. Tilløbet til landsholdsudtagelsen har været lang for den 23-årige back. Han har udviklet sig markant de senere år. Rasmus Falk, FCK Stærk og stabile præstationer i Europa har givet ham plads i truppen. Han står hidtil blot noteret for én landskamp – mod Malta. Mod Belgien og England bliver han bænkevarmer.

Se også: Hjulmands nye folk: Mæhle og Skov Olsen udtaget

Se også: Parken bløder: Gigantisk underskud