Hjulmand tager Morten Olsen i forsvar

Det danske fodboldlandshold har kvalificeret sig til tre slutrunder i træk - to under Åge Hareide og senest VM i Qatar med Kasper Hjulmand i spidsen.

Det er ikke sket siden 2004, at Danmark er kommet med til tre slutrunder i træk.

Under Morten Olsen blev det for eksempel kun til dansk deltagelse i fire ud af otte slutrunder.

Hjulmand vil helst ikke sammenligne perioder og landstræneres succesrate. Han tager tværtimod Morten Olsen i forsvar og tildeler ham en stor del af æren for den nuværende succesrate.

- Du kan ikke sammenligne de her ting. Der er 24 hold med til EM nu. Der var 16, nogle af de gange Morten var træner. Og Morten er den træner, der har taget os til flest slutrunder af alle trænere.

- Så lad os lige huske, at Morten måske er den, der har gjort allermest for dansk fodbold - også som træner. Du kan ikke sammenligne, hvor mange gange man har været til slutrunder. Det er andre betingelser i dag.

- Man inviterer faktisk halvdelen af Europa med til EM i dag. Det er 24 ud af 53 hold, der kommer med til en slutrunde. Det er nemmere at komme til EM, end det var før i tiden, siger Hjulmand.

Morten Olsen missede halvdelen af slutrunderne som landstræner. Foto: Lars Poulsen

Det var smertefuldt for dansk fodbold at gå glip af de fire slutrunder under Olsen, men som hovedregel var der en af de store fodboldnationer i Danmarks kvalifikationsgrupper dengang.

I den igangværende VM-kvalifikation har Danmark som topseedet nation taget otte sejre ud af otte mulige og er klar til slutrunden i Qatar allerede inden de to sidste gruppekampe i november.

Modstanderne kom alle fra lavere seedningslag i skikkelse af Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova. Det har også været en af forklaringerne bag den danske succes.

- VM er svært. Det er kun 13 hold fra Europa, der kommer til VM. Vi skal passe på med at tage det for givet. Det er megasvært.

- Det skyldes også de resultater, vi lavede i Nations League sidste år, hvor vi fik mast os ind i topseedningslaget til denne VM-kvalifikation, vi spiller nu, og hvor vi jo blev topseedede.

- Hvis vi ikke havde fået de resultater mod England og så videre, så havde vi ikke flyttet os derhen. Så var vi havnet i en pulje, hvor vi skulle forbi en af de store.

- Alle små ting lagt oven i hinanden gør, at vi nu står, hvor vi gør. Og vi skal virkelig tænke fremad og investere i vores fodbold, infrastruktur, logistik og knowhow, så vi også om ti år har et godt landshold, mener Hjulmand.

Kasper Hjulmand har endnu ikke oplevet den modgang, som Morten Olsen gjorde. Foto: Foto: Lars Poulsen

Det er her, at Hjulmand har en pointe om Morten Olsens æra som landstræner, for der blev skabt grobund for en mere stringent talentudvikling og en rød tråd.

Det var med til at give både efterfølgerne bedre betingelser, mener Hjulmand.

- Noget af det, der sker lige nu, med årgang 1994, 1995 og 1996 med Yussuf Poulsen, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen og hele den stamme, vi har på landsholdet nu, er fra en tid, hvor Morten virkelig arbejdede og kæmpede for bedre rammer for vores talentudvikling.

- Der blev lagt et stort tryk på talentudviklingen. Og når jeg kigger rundt omkring på talentudviklingsmiljøerne i Europa i øjeblikket, så skal vi blive ved med at trykke på.

- Og vi skal virkelig passe på med ikke at tage sådan noget, som der sker lige nu, for givet, siger Hjulmand.