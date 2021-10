Hjulmand: - Tager til VM for at vinde det hele

Kasper Hjulmand knyttede næverne og strakte hænderne mod den smukke oktober-himmel!

Det var en forløsning for landstræneren, for spillerne og for det festklædte Parken, da Danmark havde sikret sig VM-billetterne efter 1­-0 triumfen over Østrig.

Joakim Mæhle sikrede med sit sejrsmål, at Danmark stadig har vundet alt i kvalifikationen.

Otte kampe – 24 point og 27-0 i målscorer fortæller alt om, hvor suveræne Danmark har været i kvalifikationen.

Østrig, Israel, Skotland, Moldova og Færøerne har ikke fået et ben til jorden.

Der var jubel og glæde efter VM-billetterne kom i hus to kampe før afslutningen på kvalfikationen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Det er svært at beskrive, hvad vi har gjort. Otte kampe, hvor vi har været suveræne og leveret med høj kvalitet. Det er tid til at nyde det. Vi skal være stolte over, vi skal med til VM.

- For det er meget svært at kvalificere sig til VM, siger Kasper Hjulmand, der også skyndte sig at fremhæve de danske fans. De skabte på ny en euforisk stemning i Parken.

Allerede onsdag kan Hjulmand begynde forberedelserne frem mod VM om 13 måneder i Qatar.

Thomas Delaney var Danmarks bedste, da Østrig blev besejret. Foto: Tariq Mikkel Khan.

De to november-kampe skal lige overstås mod Færøerne i Parken og Skotland på udebane.

- Jeg havde frygtet, at kampen mod Skotland på udebane fik afgørende betydning. Nu kan vi begynde forberedelserne til den træningslejr, vi vil lave i marts, siger landstræneren.

Det ligger i kortene, at Danmark rejser til Sydspanien for at forberede sig i marts, hvor holdet kan spille to testkampe på de datoer, hvor to’erne i VM-puljerne skal finde de sidste tre VM-deltagere.

- Nu tager vi til VM for at vinde det hele. Det er en stor fordel vi har ét år til at forberede os. Vi har vist, vi er svære at spille mod. Vi har et stærkt kollektiv, hvor vi står sammen, siger Kasper Hjulmand.