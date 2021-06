Hjulmand til UEFA: Det var den forkerte beslutning

Et godt lederskab står ikke i en protokol, sagde den danske landstræner tirsdag med klar reference til UEFA’s beslutning om at spille kampen færdig

Kasper Hjulmand er fire dage efter 1-0-nederlaget til Finland fortsat overbevist om, at Danmark aldrig nogensinde skulle være gået på banen lørdag aften efter Christian Eriksens hjertestop i Parken.

Det var hans holdning søndag, og det havde ikke ændret sig en tøddel tirsdag formiddag. Var der sket en forandring, var det, at tonen var blevet endnu skarpere fra den danske landstræner.

Direkte adspurgt på tirsdagens pressemøde udtrykte han sig i tydelige vendinger direkte vendt mod arrangøren, UEFA.

- Det er indiskutabelt, at vi blev præsenteret for to muligheder. Jeg var der. Det var enormt svært at være i. Der var de to muligheder. Det var meget klart.

'Enormt svært at være i'

- Jeg følte, at vi blev sat under pres og stod i et dilemma. Det var enormt svært at være i, begyndte han og henviste til UEFA’s krav om enten at gå på banen igen lørdag aften eller spille søndag klokken 12.

- Det var et valg mellem to scenarier, og det var forkert. Det er sandheden. Alt andet er ikke rigtigt, sagde han.

Det kommer, efter UEFA mandag frifandt sig selv og påstod, at man havde behandlet sagen med største respekt - og ikke havde tvunget nogen til at spille. Noget der er blevet kritiseret vidt og bredt - blandt andet af Peter Schmeichel og Michael Laudrup.

- Der er to ting i det her. For det første er de her drenge ægte krigere. At de kunne gå ud og levere på et godt niveau i 2. halvleg. At de kunne gøre det på den baggrund, kan jeg kun lette på hatten for. Det krævede så meget mandsmod, og det er en ageren og adfærd, jeg er fuld af beundring for.

'Godt lederskab står ikke i en protokol'

- Men det eneste rigtige lederskab havde været at sende spillerne hjem og så tage det, som det kommer. Og se på hvad der er af muligheder. Og det står ikke i nogle protokoller.

- Godt lederskab står ikke i en protokol. Havde vi haft coronatilfælde i truppen, havde vi haft 48 timer. Men ikke ved et hjertestop. Det synes jeg er forkert, sagde han uden omsvøb.

Det var tydeligt for enhver, at det danske hold var en skygge af sig selv, da kampen blev genoptaget. Alligevel formåede holdet at dominere resten af kampen mod et svagt finsk hold, der omvendt fik scoret kampens enlige mål på deres eneste chance.

Det danske landshold gik på banen efter pres fra UEFA lørdag aften og spillede kampen mod Finland færdig. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Efterfølgende er UEFA blevet skarpt kritiseret for beslutningen om at fortsætte kampen. Primært fordi Christian Eriksens tilstand fortsat var ukendt for de fleste.

Flere repræsentanter for UEFA har efterfølgende været ude og forsvare fodboldunionens beslutning.

Umuligt at rykke en kamp flere dage

Til Ekstra Bladet sagde tidligere generalsekretær i DBU, Jim Stjerne Hansen, der i dag er medlem af UEFA's disciplinærkomité:

- Reglen er, at når en kamp bliver udsat, skal den afvikles hurtigst muligt. Og senest dagen efter. Det er umuligt at rykke en kamp flere dage på grund af turneringsprogrammet i så stram en turnering som EM.

- Der er solgt billetter, og andre kampe skal afvikles. Der er rigtig mange følgevirkninger, når man flytter ham i et turneringsprogram. Her skal man også tage hensyn til, at Finland skal spille igen allerede onsdag kl. 15 i Skt. Pedersborg.

- Det er en sympatisk tanke, at man ønsker at give de danske spillere længere tid til at komme sig efter den frygtelige hændelse. Men man vil altid kunne stille sig spørgsmålet: Hvornår har de rystet det af sig. Er det efter ét-to eller tre døgn, spurgte han retorisk.