Hjulmand tror på comeback til Eriksen

Kasper Hjulmand tager positivt imod Christian Eriksens ambitioner om at vende tilbage til fodbolden og repræsentere Danmark ved VM i Qatar.

For landstræneren er det også et realistisk scenarie.

Det siger han til DR.

- Hvis han begynder at spille fodbold, har jeg svært ved at forestille mig, at han ikke kan nå det niveau, han havde før. Så i det øjeblik, han spiller og kommer tilbage på det niveau, vi ved, at han har, kan han spille på alle hold i verden, også på det danske landshold, siger han.

Opdateres ...