Hjulmand tvivler på ny massakre

- Vi tager den her opgave meget seriøst, det er en kamp om tre point som alle de andre, det bliver vores opgave at tage initiativet og nedbryde dem, siger Kasper Hjulmand

Danmark er tæt på VM-målstregen!

To sejre i to kampe over Moldova og Østrig sikrer definitivt adgangen til Qatar næste vinter.

I en gammel gymnastiksal, der bringer minderne om det gamle Sovjetunionen, tog Kasper Hjulmand afsæt til den næste opgave som ligner en ren walk-over.

På papiret er der i hvert fald stor forskel. Moldova er nummer 180 på FIFA-ranglisten, mens Danmark har sneget sig ind i top-10.

Til trods for Danmarks store favoritværdighed, forventer landstræneren en helt anden kamp, end det vi var vidner til i foråret, hvor Danmark vandt 8-0.

- I Herning ville de spille med, de gik frem på banen. De kommer til at passe meget bedre på lørdag.

- Det bliver udelukkende op til os at sætte tempo, at åbne dem og skabe chancerne. Vi skal bryde dem ned. Derfor håber jeg, vi får de mål, der kan løse det hele op, forklarer Kasper Hjulmand.

- Jeg er sikker på, at Moldova vil stille sig længere tilbage. de kommer ikke op og spiller med os, som det skete i det første opgør. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren påpeger, at 8-0 sejren fra det første opgør var et særsyn i international fodbold i 2021.

- Alle tænker nok, vi vandt 8-0 sidste gang, så det bliver let. Men sådan fungerer fodbold ikke.

- Fodbold er et spil på marginaler. Du kan godt have 25-1 i afslutninger og alligevel tabe kampen. Vi har i vores forberedelser brugt lidt længere tid på afslutningsspillet samt det strukturerede gennembrudsspil.

- Vi så på Færøerne, hvor svært det kan være at nedbryde et hold. Vi tager derfor den her opgave meget seriøst. Og vi har jo lige set et hold fra Moldova (FC Sheriff) besejre Real Madrid på Bernabeu, pointerer landstræneren.

Kasper Hjulmand har ikke hænderne over hovedet endnu. Fokus er på to sejre, så VM-billetten definitivt er i hus. Foto: Lars Poulsen.

Han er ikke nervøs for, om spillerne tager for let og løst på opgaven, fordi det ’kun’ er Moldova, der er modstanderen.

- Vi har endnu ikke spillet en fodboldkamp, hvor vi ikke har været klar. Selvfølgelig kan der godt snige sig tanker ind om det her bare skal overstås, men den følelse har vi altså ikke.

- Vi er tæt på målstregen, nu skal vi over den i de her to kampe, fastslår Kasper Hjulmand, der ikke vil afsløre noget omkring sin startformation.

Ikke engang om Yussuf Poulsen og Andreas Skov Olsen, der var med på pressemødet, starter kampen.

Landstræneren har meddelt, han ikke kommer til at foretage mange udskiftninger mellem de to kampe på fire dage mod Moldova og Østrig.

I spil til den største pris