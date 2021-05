Hjulmand 'udtager' 52 til EM

Landstræneren har adviseret hele 52 spillere om at holde sig i beredskab til EM

Ved et større event i København tirsdag 25. maj sætter Kasper Hjulmand navne på de 26 spillere, som skal med til sommerens EM-slutrunde i fodbold.

Men allerede i sidste uge modtog hele 52 spillere en mail fra DBU, hvor de blev adviseret om at holde sig i beredskab, fordi de er blandt kandidaterne om at komme ind i varmen til EM.

Landstræner Kasper Hjulmand har altså med corona-pandemien i baghovedet valgt at dobbelt-gardere sig med en trup på dobbelt størrelse.

I mailen til de 52 udvalgte spillere står der lige om programmet frem mod EM samt om de væsentlige datoer, der har betydning for både udtagelse - afrejse til træningslejren i Østrig (28. maj) samt aflevering af den endelige trup 31. maj til UEFA.

De 52 spillere bliver også i mailen gjort opmærksom på, at Kasper Hjulmand har helt frem til 12. juni mulighed for at udskifte spillere i sin trup, hvor der opstår skader i ugerne op til.

- Vi er, i henhold til UEFA-reglerne, forpligtede til at informere klubberne med et varsel på 15 dage, hvis deres spillere skal deltage i landsholdsopgaver, siger Christian Nørkjær, der er chef for A-landsholdet.

Under normale omstændigheder udtager landstræneren altid en forholdsvis stor skygge bruttotrup til kval-kampe, så spillere skal stå klar i tilfælde af aktutte skader. Christian Nørkjær erkender, at situationen er speciel i år på grund af coronaen.

Corona-situationen gør, at landsholdet isoleres under EM. Den specielle situation har også gjort, at der er udtaget lidt flere navne i den 52 mands store bruttotrup frem for, hvis det havde været normale tilstande. Foto: Lars Poulsen.

- Corona-situationen har gjort, vi er gået lidt bredere ud. Specielt hvis vi mister flere spillere inden for kort tid på grund af corona, forklarer Christian Nørkjær.

Kasper Hjulmand samler sin EM-trup 28. maj, hvor der er afrejse til Østrig. 3. juni vender de hjem fra træningslejren og indkvarteres på Hotel Marienlyst i Helsingør. Det bliver basen under hele EM-slutrunden.

Landsholdet bliver totalt isoleret under EM-slutrunden på spillerhotellet, hvor der ikke bliver mulighed for social omgang med venner og familie.