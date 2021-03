Hjulmand undrer sig: - Det er ikke fair

Torsdag tager fodboldlandsholdet hul på kvalifikationen til VM i Qatar.

Under normale omstændigheder ville diskussionen primært handle om de rød-hvide chancer for overhovedet at nå frem til slutrunden, men sådan er det ikke denne gang.

Til dels fordi Kasper Hjulmands topseedede tropper er gruppefavoritter.

Men først og fremmest fordi et voksende kor af stemmer plæderer for en boykot af et regime, der konsekvent undertrykker menneskerettighederne, og hvor den importerede billige arbejdskraft er omkommet i hobetal under opførelsen af VM-arenaerne.

Kritikken af værtsnationen er landstræneren enig i.

Til gengæld tager han afstand fra kravet om, at det er landsholdet, som skal gå forrest i den danske kritik af Qatar og boykotte VM til næste år.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg synes, den er svær, og jeg forbeholder mig retten til at være i tvivl. Jeg prøver at holde øjnene åbne. Der er ikke nogen, heller ikke dem, der fremmer menneskerettigheder, som endnu har overbevist mig om,at vi skal boykotte, siger Kasper Hjulmand.

- Men jeg synes, det er forkert, at det er spillerne og mig, som skal stille os forrest i en boykot fra Danmark.

- Jeg ved ikke nok om det. Jeg kan ikke se på verdenskortet og sige, ’der kan vi spille, og der kan vi ikke spille’. Det er jeg ikke klog nok til.

- Man kan godt forlange af os, at vi skal tage stilling og sætte lys på, hvad vi kan gøre for at sætte fokus på menneskerettigheder, så vi ikke bare går ind blinde. Men jeg synes, det er unfair, at vi er de eneste, der skal tage stilling til det.

Kasper Hjulmand i Københavns Lufthavn inden afrejsen til Israel. Foto: Lars Poulsen

Diskussionen foregår ikke kun i medierne, men bliver også tager internt på landsholdet i forbindelse med de kommende kampe

- Det fylder en del. Vi kommer til at holde møder med spillerne om det – også på denne tur, forklarer Kasper Hjulmand, som fastholder, at han er modstander af at blande sport og politik.

- Jeg bryder mig ikke om politik i sport, men jeg synes, det er ok, at vi i fodbolden tager stilling til de grundlæggende ting. Om man stemmer det ene eller det andet, er et personligt valg, der ikke hører til i sporten, men fundamentale menneskerettigheder er ikke politik for mig, og der kan jeg godt lide, at atleter tager stilling, siger Kasper Hjulmand.

