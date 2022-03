PARKEN (Ekstra Bladet): Når først Joakim Mæhle har trukket den danske nationaldragt over hovedet, er han nærmest ustoppelig.

Målfarligheden som wingback eller som back i en firekæde, som mod Serbien i 3-0-sejren, er voldsom.

Den 24-årige Forrest Gump fra Østervrå har scoret absurde syv mål i de seneste 13 landskampe.

Succesen er ikke den samme i Italien, hvor Mæhle de seneste måneder ikke har haft en fast plads i startopstillingen hos Atalanta.

- Jeg må bare sige, at når man ser sådan en spiller her ikke spille i sin klub i Italien, så undrer man sig selvfølgelig, fordi det er et enormt højt niveau, som Mæhle spiller med, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Måååhle bliver bare ved og ved og ved med at score for Danmark. Foto: Anthon Unger

- En af spillerne sagde, at han spiller her i FC Parken. Det er hans sted. Det er fedt at se ham fyre den af.

- De meter, han får tilbagelagt og den opportunisme, Mæhle spiller med, er rart at se.

Mere at arbejde med

Hjulmand giver også et indblik i de taktiske aspekter omkring at bruge Mæhle som wingback, hvor der er tre midtstopper eller som back, hvor der er to midtstoppere.

- Jeg synes, at vi fik set igen, at Mæhle godt kan spille en venstreback. Vi har lidt defensivt, hvor vi skal have arbejdet med ham, fordi det er en anderledes måde at spille backen på defensivt end wingbacken.

Hjulmand undrer sig over, at Mæhle ikke spiller mere i Atalanta. Foto: Anthon Unger

- Specielt i Atalanta, hvor han hele tiden skal gå på og for meget følge manden, så det er anderledes, og det skal vi blive ved med at arbejde med, hvis vi skal have det her til at lykkes, siger landstræneren.

Hjemme i Atalanta har Mæhle en træner, han ikke taler meget med - læs mere om det her.

