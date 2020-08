Hjulmand ved, hvad han vil

Når landsholdet mandag samles i Helsingør er der gået 287 dage siden holdet senest var samlet og kvalificerede sig til EM-slutrunden via 1-1 mod Irland i Dublin.

Forude venter to kampe i Nations League lørdag mod Belgien og tirsdag mod England i Parken.

Siden EM-kvalifikationen kom i hus, er landstræneren skiftet ud og mange af spillerne møder frem, mens de stadig befinder sig i forberedelsesfasen til den kommende sæson. Kampformen er slet ikke, hvor den skal være hos hovedparten af Kasper Hjulmands spillere, fordi sæsonen slet ikke er gået i gang.

Reelt er det kun træfsikre Kasper Dolberg, solide Joakim Mæhle samt reservespilleren Joachim Andersen, der lige nu er i gang med sæsonen.

Landsholdets anfører Simon Kjær er i færd med at forberede sig til sæsonstarten i Serie A som først finder sted 19. september.

Den senere tid har han udover at holde ferie ført en del samtaler med Kasper Hjulmand for at pejle sig ind på, hvad der venter truppen.

- Kasper skal ikke starte forfra. Det er en klar fordel, han kommer ind og kan bygge videre på det, der har fungeret så godt, siger Simon Kjær. Foto: Lars Poulsen.

Samtaler med landstræneren

- Kasper og jeg har haft mange gode samtaler. Vi har talt meget om holdet, om hvordan holdet skal formes fremadrettet.

- Vi får på landsholdet en utrolig kompetent træner med en masse fantastiske input og ideer, og jeg er overbevist om, at Kasper kan bygge videre på det, der fungerer, at han vil udvikle os og gøre os endnu stærkere. Kasper vil vinde fodboldkampe. Det er det, der tæller for ham

- VI har været igennem en fantastisk tid med Åge, og nu kommer en ny tid og en ny udvikling med andre ideer med Kasper. Så for dansk landsholds-fodbold ser det utroligt spændende ud, siger Simon Kjær.

For landsholdskaptajnen har det været meget positivt, at Kasper Hjulmand vil arbejde videre med de ting som har fungeret rigtig godt de seneste fire år under Åge Hareides ledelse.

- Den periode, vi går ind i med meget kort optakt til de to kampe plus det, at folk er på så forskellige stadier i preseason på grund af corona, gør, at det er en speciel situation.

- Det er en ny start, men som Kasper jo selv har sagt, starter han ikke fra bunden. Han starter med noget, der fungerer og har fungeret godt i utroligt lang tid, og som han så vil sætte sit præg på med nye ideer og input.

- Som Kasper selv siger, skal han ikke lave en revolution, men bygge videre på holdet for at vinde fodboldkampe. Det glæder vi os meget til, siger Simon Kjær.

Simon Kjær under en tidligere landskamp i Parken. Han siger, at det bliver meget mærkeligt at spille for tomme tribuner i Parken. Men motivationen mangler ikke. - Den skal komme indefra, påpeger han. Foto: Lars Poulsen.

Mærkeligt med tomme tribuner

For anføreren bliver det også mærkeligt at gå ind i Parken til tomme tribuner, selv om det er blevet hverdagskost i klubkampene rundt i Europa.

- Det føles underligt at spille topkampe i Serie A på et tomt stadion, når alting normalt koger omkring én. Ligesom det bliver mærkeligt at spille i et tomt Parken, hvor vi normalt elsker at spille foran vores egne landsmænd. Men det betyder intet for motivationen - og personligt har den aldrig været højere - selv om vi savner fansene på stadion. Tilskuere giver en masse til fodboldoplevelsen, men for os spillere skal motivationen til at yde vores bedste komme indefra, mener Simon Kjær.

Rekord under pres

Han erkender, at rekorden under Hareide med 34 kampe uden nederlag kan komme under pres i den kommende tid.

- Selvfølgelig kan vi risikere at tabe mod så gode hold - det har vi også kunnet i vores stime hidtil mod hold som Tyskland og begge VM-finalisterne Frankrig og Kroatien.

- Alle stimer stopper på et tidspunkt, men så starter en ny, og den selvtillid og tro på hinanden, som vores resultater har givet, det forsvinder ikke bare.

- Omvendt er det fremtiden, der tæller, så man tager resultaterne med i bagagen som selvtillid og så kigger vi fremad, siger Simon Kjær, der formentlig får Andreas Christensen som makker på lørdag mod Belgien.

Optur

Kasper Dolberg scorede begge mål, da Nice vandt 2-0 over Strasbourg. Foto: Frederick Florin/Ritzau Scanpix

Kasper Dolberg

Nice-angriberen har fået en forrygende start på sæsonen. Lørdag scorede han begge mål i 2-0 sejren over Strasbourg. Med otte scoringer siden nytår er han den mest scorende af alle i den franske liga. Han ligner førstevalget i front.

Pierre Emile Højbjerg har allerede fået spilletid i to af Tottenhams testkampe. Nu skal han hjem og sikre sig en fast plads på landsholdet. Foto: Andrew Couldrige/Ritzau Scanpix

Pierre Emile Højbjerg

Midtbanespilleren har skiftet klub og den slags giver altid et enormt boost. Nu skal han overbevise den nye landstræner om, han er værd at satse på. Forholdet til Hareide blev aldrig rigtig godt.

Robert Skov scorede et fremragende frisparksmål, da Hoffenheim vandt 2-1 over Mainz lørdag i en testkamp. Nu skal han hjem og spille venstre back på landsholdet. Foto: Jens Dresling.

Robert Skov

Der er udsigt til han skal spille venstreback - både på klub- og landshold. Det forhindrer dog ikke en skarp målnæse. Lørdag scorede han sejrsmålet til 2-1 for Hoffenheim direkte på frispark mod Mainz i en træningskamp.

Nedtur:

Christian Eriksen har ingen grund til at juble over Antonio Conte skal fortsætte som Inter træner. Det kan være svært at se ham som stamspiller i klubben. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen

Fire hele fodboldkampe siden skiftet til Inter i januar og under 50 procent af den mulige spilletid. Fodboldlykken har indtil videre ikke været i Inter. Nu fortsætter Antonio Conte som træner. Det sker unægtelig svært ud for Eriksen.

Mathias Zanka Jørgensen skal formentlig finde sig en anden klub end Fenerbahce, hvis han skal have mere fast spilletid. Foto: Lars Poulsen.

Mathias Zanka Jørgensen

Udlejningen til Düsseldorf var ingen succes i foråret og lige nu er det svært at se fremtiden er i Fenerbahce. Klubben har købt en stopper, og det kunne godt ligne et nyt lejeophold eller et salg, hvis EM-drømmene skal indfries næste sommer.

