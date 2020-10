Hjulmand: Vi er mega sultne

Det danske landshold skal formentlig holde Island bag sig, hvis Danmark skal bevare positionen i det øverste lag i Nations League.

Søndag står de to lande over for hinanden i Reykjavik. Dagen før den nordiske duel betegner landstræner Kasper Hjulmand opgøret mod islændingene som en nøglekamp.

- Vi er her for at lave et resultat. Det er en nøglekamp i gruppen. Island er en hård modstander, især her.

- Jeg har fulgt dem i et årti, og jeg har været her en del gange. Jeg har stor respekt for de resultater, de har lavet i de seneste fem-ti år. Det er imponerede.

- Vi er selv et godt sted, og vi vil tage næste skridt i gruppen. Vi er her for at vinde og vil gøre alt for at få et godt resultat, siger Kasper Hjulmand på pressemødet.

Danmark lagde i september ud med at tabe til Belgien i Nations League i Hjulmands debut, inden det blev uafgjort mod England. Begge kampe blev spillet i Parken.

Island har tabt til både England og Belgien, så det er gruppens to dårligste hold, der søndag mødes.

I sidste ende handler det for Hjulmand og Danmark om at undgå sidstepladsen, der er ensbetydende med nedrykning til det næstbedste lag i Nations League.

- Vi står over for en modstander, der her på banen giver meget lidt væk. Når de har tabt, har de gjort det med en enkelt pind, siger Hjulmand.

I onsdags så landstræneren i Herning sine spillere slå Færøerne med 4-0 i en testkamp, og danskerne skal forsøge at bygge ovenpå den præstation.

- Vi skal tage med, at vi skal matche modstandernes fysik, indstilling, passion og evnen til at løbe. Og så skal vi tilsætte vores kvaliteter med bolden. Vi er et godt spillende mandskab. Vi fik set mod Færøerne, at vi er gode.

- Vi er friske og mega sultne efter at lavet et godt resultat, siger Hjulmand.

Søndagens opgør spilles klokken 20.45. Tidligere på aftenen tager England mod Belgien i gruppens anden kamp.

