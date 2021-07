Hjulmand: Vi kan gøre det igen

Kasper Hjulmand har stærk tro på, at Danmark igen kan skabe et stort resultat ved en slutrunde

Danmark er ude af EM, men de vandt hele fodbold-Europas hjerter.

Det er konklusionen efter 1-2 nederlaget til England i semifinalen på Wembley.

De rejste sig efter Christian Eriksens kollaps, angreb konstant under EM og var efter Italien det hold med næstflest afslutninger i turneringen.

Nu rejser Danmark hjem, men landstræner Kasper Hjulmand er fortrøstningsfuld, når det handler om fremtiden for det danske landshold.

- Vi kan gøre det her igen. Jeg tror på det her hold. Vi kan blive endnu bedre, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Jeg er sikker på, at der i fremtiden venter store ting med det her hold. Nu venter to slutrunder på tre år, hvor jeg godt ved, at det også handler om lodtrækninger og knockoutkampe, som er meget tætte.

- Men EM-slutrunden har vist, at vi har en stærk trup med mange spændende spillere. Jeg glæder mig til vi skal mødes til september, påpeger Kasper Hjulmand.

Hjulmands egne forældre er også imponerede af hans arbejde med landsholdet.

Hjulmand rejser hjem fra England med stolthed og store glæde over de præstationer, han har set fra sine spillere under slutrunden.

- Vi har spillet med stor intensitet, udstråling og fightervilje, konkluderer han.

Nu venter en sommerferie, inden landsholdet igen samles i begyndelsen af september, hvor det gælder Skotland, Færøerne og Israel i VM-kvalifkationen.