Hjulmand: Vigtigere end nogensinde før

Bænk, tribune og sygeseng er bandlyst for spillerne, når VM i Qatar nærmer sig næste år.

Ellers kan en VM-udtagelse gå fløjten, advarer landstræner Kasper Hjulmand.

Derfor skal spillerne ramme rigtigt i de kommende to transfervinduer i januar og til sommer.

- Der hviler et ekstra ansvar på spillerne i at få bragt sig i den bedst mulige forfatning før VM. For når de står der, og til de spiller den første kamp, er der ikke tid til at reparere på noget som helst.

- Så der er et forberedelsesansvar hos spillerne selv i forhold til at bringe sig i en god situation. Det er vigtigere end nogensinde før, understreger Hjulmand.

Der vil kun være omkring en uge, fra landsholdet samles i november 2022, og til VM-slutrunden går i gang.

- Det er helt vildt, og det er historisk kort tid. Det er enormt svært. Det gælder ikke kun for mig, det gælder for alle lande og landstrænere, som ikke har spillerne i hænderne hver dag.

- Man skal udtage en trup, hvor man helst ikke skal have skader med ind. Man skal i endnu større omfang ramme rigtigt i forhold til form. Denne gang er der ikke tid til noget som helst, understreger Hjulmand.

Han vil tale med spillerne om fornuftige karrierevalg, hvis de har behov.

- Vi stiller os til rådighed, alt det vi kan. Vi forsøger at skabe det bedst mulige samarbejde med klubberne, det gælder begge veje. Vi er åbne, og vi har rigtigt gode forbindelser i klubberne.

- Jeg tager meget rundt. Det bliver en vigtig del af forberedelsen, forklarer Hjulmand.

Men det største ansvar ligger hos spillerne selv.

- Spillerne skal sørge for at havne nogle gode steder, spille en masse fodbold, tage vare på sig selv, træne godt og optimere på alt.

- De har et år til at forberede sig så godt som overhovedet muligt. Alle de små detaljer taler vi med spillerne om, siger Hjulmand.

Danmark spiller mandag aften klokken 20.45 ude mod Skotland i den sidste kamp i VM-kvalifikationen.