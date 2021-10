Hjulmands budskab: - Fortjener en kæmpe hyldest

Det skete ret impulsivt. Kasper Hjulmand tændte pludselig sin mikrofon og begyndte at tale.

Spørgsmålet var oprindeligt til Simon Kjær, der lige var blevet færdig med at svare.

Men landstræneren havde noget på hjerte. Han ville også til orde, selv om han ikke var blevet spurgt til nomineringen af Simon Kjær til Ballon d'Or.

- Nogle gange holder vi lidt igen. Skal vi ikke bare svinge os op og hylde vores helte.

- Simon og Kasper (nomineret blandt verdens ti bedste målmænd) fortjener en kæmpe hyldest for at være blandt de bedste, siger Kasper Hjulmand og slår så fast:

Simon Kjær scorede til 2-0 på straffespark, da han tordnede bolden op i nettaget via overliggeren. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- De seneste halvandet år er Simon bare blevet bedre og bedre. Det er lidt som med den gode flaske vin, der også bliver bedre med årene.

- For mig er Simon helt oppe blandt de bedste. Defensivt er Simon i topklasse, offensivt er han rolig på bolden.

- Han er placeringsstærk, har enorm personlighed, ro og professionalisme. Han er bare en stærk karakter at have på et fodboldhold, siger Kasper Hjulmand om sin anfører.

Simon Kjær har aldrig været typen, der fremhæver sig selv på bekostning af andre.

Simon Kjær er helt forståeligt stolt over nomineringen til Ballon d'Or, hvor han er blandt verdens 30 bedste spillere. Foto: Lars Poulsen.

Men det var tydeligt, at stoltheden lyste ud af ham efter nomineringen til Ballon d’Or fredag aften.

- Det er et kæmpe privilegie at blive smidt ind i sådan en kategori. Det er noget jeg er utrolig stolt over.

- Men det gør mig også endnu mere sulten efter at spille fodbold. For det handler om jeg skal blive ved med at holde det her niveau, siger Simon Kjær.

Han er den første på Ballon d’Or listen, siden Jon Dahl Tomasson var nomineret tilbage i 2002. Han er også den første fra Milan, der er med på den fornemme liste i 13 år. Ikke siden 2008 har Milan haft en spiller med i det fornemme selskab blandt verdens 30 bedste spillere.

Simon Kjær tog en rolig aften i Chisinãu, da han kun spillede første halvleg. Han nåede at score for anden landskamp i træk, da han tordnede bolden op i måltaget via underkanten af overliggeren.

Fra tribunen kunne han se holdkammeraterne køre sejren hjem i en anden halvleg, der ikke var særlig køn at overvære. Det blev meget rodet med alle udskiftningerne.

- Lige meget, hvem der får chancen, så ser vi samme indsats og indstilling hver gang. Det hele fungerer så godt både offensivt og defensivt, siger Simon Kjær, der ikke har svært ved at placere det nuværende landshold i forhold i forhold til alle de tidligere, han har optrådt på.

Kasper Hjulmand mener, at Simon Kjær er blandt de bedste midtstoppere i verden. Og derfor er nomineringen til Ballon d'Or helt fortjent, siger han. Foto: Lars Poulsen.

- Det her er det bedste landshold jeg har været med til at spille på. Det gælder både bredde, kvalitet og de typer, vi har til rådighed, mener Simon Kjær, der trods alt har været med i 12 år. Han debuterede i 2009 og har været stamspiller siden.

Mod Moldova spillede han fra start for 111. kamp i træk. Det er imponerende, når han står noteret for 116 landskampe.