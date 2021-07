Hjulmands hyldest: 'Christian er stadig holdets hjerte'

Der er sket meget, siden Danmark åbnede EM med den dramatiske premierekamp mod Finland i Parken.

0-1-nederlaget til Finland er for længst gået i glemmebogen, men de dramatiske scener, da Christian Eriksen kollapsede og modtog livreddende førstehjælp bliver næppe nogensinde glemt af dem, der overværede de dramatiske scener.

Og selv om Kasper Hjulmands tropper har rejst sig efter chokket og nu er ved at lægge hele fodbold-Europa for deres fødder i et herligt EM-eventyr uden den største profil, så er Christian Eriksen stadig en vigtig del af succesen.

- Han er stadig holdets hjerte, understreger landstræneren før gyseren mod Tjekkiet i Baku.

Her lover han at angribe kampen med samme mod og angrebsiver, der har kendetegnet holdet hidtil i turneringen.

- Jeg ved ikke, om vi spiller med mere frihed end andre hold, men det er en vigtig del af vores spil at spille uden frygt, forklarer Kasper Hjulmand.

- En af mine store inspirationeskilder, Johan Cruyff, sagde altid, at ’man kan ikke spille fodbold med frygt’. Det betyder ikke, at man ikke skal tænke sig om – og tænke begge veje. Det betyder ikke, at man bare skal angribe uden at tænke bagud. Men det betyder, at du ikke kan præstere dit bedste, hvis du er bange, udlægger Danmarks mest populære fodboldtræner sin filosofi.

- Så jeg ønsker, at spillerne sætter sig selv fri. Det er op til mig at forsøge at skabe en ramme, hvor de kan spille, og derfra ønsker jeg bare, at de gør deres bedste, giver alt og vise, hvem de er både som individer og som hold.

Kasper Hjulmand håber på en ny, stor aften. Foto: Lars Poulsen

Derfor har spillerne også frihed til at følge deres instinkter.

- De skal give alt og efterlade alt på banen. Man kan ikke gøre sit bedste, hvis man er bange, så vi forsøger at spille med mod og friheden til at udtrykke sig. Jeg siger altid til spillerne, at de skal spille det, de ser, og gøre det, de tænker, i det øjeblik, de ser det, og give alt.

Og lykkes det at spille Danmark i den første semifinale siden 1992, så er det også Christian Eriksens fortjeneste.

- Vi vil forsøge at gøre det igen, at spille fremad og gøre vores bedste for den store støtte og omsorg, vi har modtaget fra det danske folk.