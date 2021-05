Hjulmands kaniner: Kæmpe EM-overraskelser

Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget sin trup på 26 spillere til sommerens EM-slutrunde i fodbold, hvor Danmark spiller de tre gruppekampe på hjemmebane.

Der var to kaniner i landstrænerens 26 mandstrup, fordi der blev plads til Mathias Zanka Jørgensen og Anders Christiansen blandt de udvalgte.

Zanka var ude i kulden i foråret, sat af holdet i FCK, men spillede to gode kampe tidligere i maj mod Brøndby og FCM.

På spørgsmålet om, hvorfor Kasper Hjulmand har valgt Mathias Zanka Jørgensen over Andreas Maxsø, der har været en stor profil i Brøndby.

- Hvis vi skal snakke om Andreas Maxsø, skal vi også tale om Rasmus Lauritsen og Alexander Scholz.

- Jeg er voldsomt imponeret over, hvad Andreas Maxsø har præsteret for Brøndby i denne sæson.

- Jeg synes, Zanka har løftet sit spil på det seneste. Det betyder meget, at der er relationer mellem spillerne. For de er relationer, der skaber et godt hold, forklarer Kasper Hjulmand overfor TV 3+.

Med det siger landstræneren samtidig, at Mathias Zanka Jørgensen også er kommet med, fordi han kender alle i landsholdslejren og dermed relationerne til landsholdskammeraterne.

- Mens jeg har været landstræner, har Zanka kun spillet gode landskampe, forklarer Kasper Hjulmand.

Der blev også plads til Zankas holdkammerater Jonas Wind og Nicolai Boilesen, der begge skal med til den første slutrunde i karrieren.

FC Midtjylland fik udtaget Jonas Lössl, mens de danske mestre fra Brøndby ikke fik nogen med blandt Kasper Hjulmands udvalgte.

Blandt de skuffede spillere, der blev vraget, befinder sig: Jens Jönsson, Lasse Schøne, Henrik Dalsgaard, Marcus Ingvartsen.