Hjulmands nye darlings

Det har været debutanternes efterår på landsholdet.

Syv spillere har allerede fået deres debut siden Kasper Hjulmand havde sin første landskamp i september.

Og nu står to nye på spring for at få den første landskamp: 27-årige Jens Jønsson med fortid i AGF og nutid i spanske Cadiz samt 20-åriger Mikkel Damsgaard med fortid i FC Nordsjælland og siden sommerpausen i Sampdoria. Duoen kan få chancen i de tre forestående november-opgør mod Sverige, Island og Belgien.

Jens Jønsson skiftede før sæsonen til spanske Cadiz. Nu kan han debutere på landsholdet i næste uge. Foto: Christina Quicler/Ritzau Scanpix.

Driftsikker og disciplineret

- Jens har været et kendt ansigt i DBU længe. Han er havnet et godt sted, er meget driftsikker og disciplineret som defensiv midtbanespiller, siger Kasper Hjulmand om udtagelsen af Jens Jønsson.

Landstræneren supplerer om udtagelsen af Mikkel Damsgaard:

- Mikkel er et stort offensivt talent, der er en spiller for fremtiden. Men han har hurtigt formået at bide sig fast i Sampdoria, hvor han har fået en rigtig fin start. Han har allerede leveret flere kampe i sæsonen på et meget højt niveau, forklarer Kasper Hjulmand.

Han forventer at bruge mange spillere til de tre landskampe, der skal spilles i løbet af otte dage.

- Kampen mod Sverige er den sidste test i lang tid. Hvis man gør det godt, når man får chancen, så kan man godt spille sig ind på holdet, forklarer Kasper Hjulmand, der foreløbig har bragt Joakim Mæhle, Christian Nørgaard, Jonas Wind, Andreas Skov Olsen, Philip Billing, Kristian Pedersen og Mathias Jensen i spil for første gang.

Mikkel Damsgaard (i hvid trøje) kan debutere for landsholdet i næste uge, når Danmark møder Sverige, Island og siden Belgien. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix.

Jens Jønssons udtagelse er en stor overraskelse, men en logisk konsekvens af den start, som den tidligere AGF-spiller har fået i Cádiz, det aktuelle succeshold i Primera Division.

Jens Jønsson blev skiftet ind i sæsonens første kamp. Siden har han startet på banen de efterfølgende syv kampe for Cádiz, der midt i oktober triumferede med en 1-0 sejr over Real Madrid.

Meldingerne fra Spanien er, at Jens Jønsson har været en markant profil på Cádiz-mandskabet, der som oprykker er på en flot femteplads i Primera Division.

Danmark spiller testkamp mod Sverige onsdag 11. november på Brøndby Stadion. Siden spilles opgøret mod Island søndag 15. november i Parken og endelig møder Kasper Hjulmands tropper Belgien 18. november i Bruxelles.

Vinder Danmark de to Nations League kampe går holdet videre til finalestævnet næste efterår.

