Hjulmands overraskende udtagelse

Pione Sisto er tilbage på det danske fodboldlandshold.

Tirsdag blev han udtaget af landstræner Kasper Hjulmand til de kommende tre landskampe 7., 11. og 14. oktober, hvor Færøerne, Island og England er Danmarks modstandere.

Sisto har ikke spillet på landsholdet siden efteråret 2018. Det skyldes blandt andet, at han heller ikke har været inde i varmen i sin nu tidligere spanske klub, Celta Vigo.

Med skiftet til FC Midtjylland er han begyndt at spille fast igen, og det har altså banet vejen for et landsholdscomeback.

Hjulmand udtog ud over Sisto blandt andre også Bournemoths midtbanespiller Philip Billing samt FC København-angriberen Jonas Wind.

I alt var der fire debutanter med i Hjulmands trup.

De fire mulige debutanter i truppen er FCM-målmand Jesper Hansen, Bologna-kantspilleren Andreas Skov Olsen, Billing og Wind.

Landsholdet samles i Danmark på mandag. Onsdag 7. oktober venter en testkamp mod Færøerne i Herning, før turen først går til Reykjavik og siden London for at møde Island og England i Nations League.

Kasper Hjulmand indledte sin landstrænerkarriere tidligere i september med et 0-2-nederlag til Belgien og 0-0 mod England. Begge kampe var i Nations League og blev spillet i Parken..