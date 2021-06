Hjulmands plan med Eriksen gik i vasken

Ingen 'Kong Christian', men kronprinsen kiggede forbi lejren. Foto: Lars Poulsen

Prinsen på banen

Spillerne var før træning samlet i et stort telt, hvor Hjulmand holdt oplæg. Ikke bare for landsholdstruppen, men også for Kronprinsen Frederik. Den royale gæst tog sig god tid og brugte længe på at tale med landstrænerteamet.

Han trykkede hånd med Hjulmand og Wieghorst, lige inden de gik hver til sit, men den nu tidligere IOC-figur og store sportsfan blev hængende for at veksle ord med blandt andre DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller.

På banen var det tydeligt at se, at spillerne nød at være tilbage i et element, der er dem nært og genkendeligt. Smilene var tilbage over hele linjen, og havde man ikke vidst, hvad de havde været igennem, så lignede det til forveksling en ganske normal opvarmning med jonglering, drillerier og godt humør i den korte periode, hvor pressen måtte overvære træningspasset.

Nu vil de prøve at finde de kendte rutiner, men især turen i Parken kan blive speciel. Her kan de grimme oplevelser fra lørdag hjemsøge dem, men de ville i hvert fald prøve at forberede sig på det, fortalte landstræneren inden træningen.