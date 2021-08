Hjulmands rørende hyldest

Sportsligt går det forrygende for landsholdet med EM-semifinalen som kulmination på en fantastisk fodbold-sommer.

Men der har i sandhed også været noget at tænke på for spillerne og landstræner Kasper Hjulmand.

Christian Eriksens kollaps mod Finland kom som et chok for alle. Og mandag, da spillerne mødte ind, manglede en af truppens største humørspredere – Lars Høgh.

Målmandstræneren har fået tilbagefald med den kræftsygdom, han blev ramt af i 2018. Her fik han konstateret kræft i bugspytskirtlen.

Tirsdag – på det afsluttende pressemøde før VM-kval-kampen mod Skotland – satte landstræner Kasper Hjulmand ord på fraværet af Lars Høgh.

Han hylder den optimisme, som præger Lars Høgh i den svære stund, hvor han kæmper mod kræften.

- Jeg er i tæt kontakt med Lars, og det har jeg har været hele vejen igennem i mange år. Alle ved, at Lars kæmper med sin kræftsygdom, og at det går op og ned, og han har valgt ikke at være her i den her omgang. Vi håber, at han endnu en gang får bekæmpet den her forbandede sygdom, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand håber snart at se Lars Høgh tilbage som målmandstræner. Siden 2007 har han været målmandstræner for landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren uddyber:

- Lars er ikke skåret af det samme stykke, som nogen som helst andre jeg kender. Hans ukuelige optimisme og positivitet gør, at vi håber og tror på det.

- Vi håber at se Lars tilbage på et tidspunkt, men det er også rigtigt, at han holder fokus på det, han er igennem nu. Vi har alle gode tanker hos Lars, og jeg ved, at alle hans tanker er hos os, tilføjer han.

Til gengæld fik Kasper Schmeichel ikke lov at sætte ord på, hvad Lars Høgh har betydet for hans karriere.

Pressechef Jakob Høyer lod ikke spørgsmålene om Lars Høgh gå videre til landsholdskeeperen.

Siden Lars Høgh blev ramt af kræft i 2018, har han haft flere tilbagefald.

Lars Høgh har været målmandstræner for landsholdet siden 2007.

I Lars Høghs fravær er det den tidligere topmålmand Kim Christensen, der er målmandstræner under den igangværende landsholdssamling. Han har samme job i FC København.