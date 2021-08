Hjulmands store dilemma

En stærk EM-kvartfinale mod Tyskland for Mohamed Daramy gjorde indtryk på landstræner Kasper Hjulmand.

Siden er han nærmest blevet blæst bagover af de præstationer den 19-årige komet har leveret på grønsværen for FC København.

- Daramy kan sætte en mand fra nul. Han kan skabe ubalance i modstandernes forsvar. Han er en type med ganske specielle spidskompetencer, roser Kasper Hjulmand, der har fundet plads til Mohamed Daramy i den 26.mands trup, han tirsdag udtog til de kommende tre VM-kval-kampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

Kasper Hjulmand har udover Mohamed Daramy fået plads til tre nye ansigter i sin trup.

Rasmus Nissen Kristensen, Rasmus Falk og Philip Billing har afløst Christian Eriksen, Mathias Jensen, Robert Skov og Mathias Zanka Jørgensen fra EM-truppen.

Kasper Hjulmand er meget opmærksom på, at det kan betyde en periode med tilvænning for Mohamed Daramy, der skifter til Ajax.

- Men med den form han har vist og den tro, han har på sig selv, ville vi have ham med, forklarer han.

Thomas Delaney er en af de spillere, der kan stå i en situation, hvor han skifter klub kort før transferdeadline. Foto: Lars Poulsen.

Stort dilemma

Den kommende landsholdssamling kan give landstræneren flere udfordringer, fordi transfervinduet lukker natten mellem tirsdag og onsdag, hvor Danmark spiller mod Skotland.

Og flere af spillerne i hans trup kan stå foran et klubskifte i sidste øjeblik. Og det er en udfordring, at de formentlig ikke kan rejse fra Helsingør, hvor landsholdet er samlet.

Både Thomas Delaney, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen og måske Martin Baraithwaite kan stå foran et klubskifte.

- Det er klart, at det kan blive et dilemma for os, hvis der sker klubskifter tæt på deadline. Vi håber tingene er ordnet inden vi samles.

- Men det er klart vi må se på udfordringerne, hvis det er karriere-afgørende for en spiller, der står foran et klubskifte helt til sidst i transfervinduet, forklarer Kasper Hjulmand.

Der er udsolgt til kampen mod Skotland 1. september i Parken. Der er stadig få billetter til opgøret mod Israel 7. september i Parken.