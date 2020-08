Hjulmands store Eriksen-hovedpine

Analyse: Kasper Hjulmands vigtigste opgave bliver at få samme udbytte af Christian Eriksen som Hareide fik gennem fire år – og det kan blive svært eftersom Danmarks største stjerne kun spiller sporadisk

Der er gået 280 dage fra Danmark kvalificerede sig til EM-slutrunden 18. november via 1-1 mod Irland sidste år til Kasper Hjulmand mandag udtager sin første landsholdstrup.

Når den nye landstræner træder op i Parken og nominerer sin trup forud for de to kampe i Nations League mod verdensranglistens nummer ét Belgien og nummer fire England, vil det være naturligt, at der sker enkelte udskiftninger i truppen.

Jannik Vestergaard, Victor Nelsson og Rasmus Falk er nogle af dem, der trænger sig på. De har i hvert fald markeret sig i slutningen af sidste sæson.

I næsten fire år har Danmark spillet med en højrebenet på venstre back-positionen. Men det ligger i hvert fald også lige til højrebenet, at Hjulmand skal forsøge sig med Robert Skov som venstre back. Og nu er det på højre tid at forsøge Hoffenheim-spilleren.

Christian Eriksen har blot spillet fire kampe på fuld tid efter skiftet til Inter i januar. Redningen kan måske blive, at Antonio Conte har lagt sig ud med klubledelsen og risikerer at få sparket. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Mysteriet Eriksen

En af Kasper Hjulmands første, største og vigtigste udfordringer er at få styr på det mysterium, der foregår omkring Danmarks største stjerne, Christian Eriksen.

Han har spillet under 50 procent af tiden, siden skiftet til Inter i januar. Han står noteret for sølle fire kampe med fuld spilletid.

I fredagens Europa League-finale spillede han blot 12 minutter. Situationen er stærkt uholdbar for Danmarks stjernespiller og bekymrende forud for et stort landsholdsår, der kulminerer med EM næste sommer.

Løsningen kan måske blive, at Antonio Conte får sparket som Inter-manager en af de kommende dage.

Sker der ikke noget på den front, skal Eriksen se sig om efter en anden udfordring. For det tænder advarselslampen forud for EM næste sommer.

Nye navne banker på:

Jannik Vestergaard banker på til et landsholdscomeback. Foto: David Klein, AP

Jannik Vestergaard, Southampton

Stopperen sluttede stærkt af i Premier League, hvor han var en af sit holds bedste mod slutningen. De sidste to runder kom han på Ugens Hold. Han har ikke været en del af landsholdet i snart to år. Men presser sig på nu.

Han bør fortrænge Mathias Zanka Jørgensen fra truppen. Opholdet i Fortuna Düsseldorf i foråret var en fiasko. Og nu er han tilbage i Fenerbahce, hvor situationen ikke virker til, han skal være blandt stamspillerne.

Victor Nelsson har været stærkt spillende for FCK. Han presser sig på til landsholdet. Foto: Jens Dresling.

Victor Nelsson, FC København

FCK-stopperen har leveret en stærk sæson. I perioder på højt internationalt niveau. Som vi så mod Celtic og ikke mindst Manchester United. Han er blevet langt dygtigere til at positionere sig og er knivskarp i duellerne. Han bør være en kandidat.

Rasmus Falk storspillede mod Manchester United. Den kreative midtbanespiller har leveret stærkt i Europa League for FCK. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Rasmus Falk, FC København

Indsatsen mod Manchester United i Europa League-kvartfinalen var i særklasse. Han har vist, han i de store kampe har et niveau der rækker langt udover Superligaen. Kreativ, dynamisk og med tekniske færdigheder på et meget højt niveau.

