Hjulmands store håb

Ovenpå en stærk EM-slutrunde og en god kamp mod Skotland skulle man tro, at Kasper Hjulmand er en tilfreds mand.

Men alt imens pressen interviewer landstræneren, kommer frustrationen buldrende.

Regionaltoget suser forbi få meter fra grønsværen.

Træningsanlægget er småt og klemt. Hvis det stod til Hjulmand, havde det folkekære mandskab mere moderne forhold at boltre sig på.

Gerne med ungdomslandsholdene helt tæt på.

Bedre faciliteter efterspørges

Femten sekunder senere var lydsporet af toget forsvundet.

Landstrænerens budskab stod igen klart. Hvis vi skal vinde en slutrunde i fremtiden, skal landsholdets forhold ændres.

- For at A-landsholdet skal tage endnu et skridt op, så skal vi investere i det, som er det vigtigste. Talentudvikling, viden i klubberne og gode forhold til at få spillere frem på den bedst mulige måde.

- Vi har store talenter i truppen. Men fremtidens Mohamed Daramy, Jesper Lindstrøm og Mikkel Damsgaard skal gerne spille Champions League, hvis vi skal gøre forhåbninger om et topresultat til slutrunderne i fremtiden.

Respekt for Færøerne

Landstræneren forudser store rotationer mod Færøerne. Det tætte kampprogram med tre kampe på seks dage gør, at der skal være friske ben på banen lørdag, for kampen bliver ikke en walk-over, siger han.

- Hvis vi møder ind med en elleve spillere, der har trætte ben, får vi en svær kamp. Vi skal sikre, at vi kommer ud med energi og spiller på vores præmisser.

Martin Braithwaite og Kasper Dolberg var skadet mod Skotland, og Hjulmand forudser også, at de ikke får spilletid mod Færøerne. Han vil ikke udelukke, at de er med, men han tvivler på det.