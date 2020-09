Hjulmands svære odds

Det kan måske blive svært at se forskellen på Kasper Hjulmand og Åge Hareides landshold allerede mod Belgien

Der er et stort pres på Kasper Hjulmand, når man lørdag debuterer som dansk landstræner i en tom og stemningsforladt Parken mod verdens bedste landshold, Belgien.

Hans fire forgængere i landstrænerstolen – Åge Hareide, Morten Olsen, Bo Johansson og Richard Møller Nielsen - startede alle med en sejr i deres første kamp som landstræner.

- Succeskriteriet er en sejr, indleder Kasper Hjulmand, der har bebudet, at der ikke bliver paladsrevolutioner i forhold til, hvordan Danmark har spillet under Åge Hareide. Men der bliver taktiske justeringer og ændringer i den måde, danskerne kommer til at spille på.

- Jeg har sagt det før: Mange ting fungerer rigtig godt på landsholdet. Vi står et rigtig godt sted. Nu er det min opgave at se fremad og ikke bagud.

- Vi skal lave små justeringer i den måde vi presser på og forsvarer os. Vi vil i perioder være mere aggressive med et højere pres, forklarer landstræneren.

Kasper Hjulmand følte sig godt tilpas i Parken forud for sin første kamp. Her er han i snak med Kasper Schmeichel. Foto: Lars Poulsen.

Skov i ny rolle

Lørdag aften kommer vi formentlig til at se Robert Skov optræde som venstre back.

Det er i hvert fald en markant forandring, fordi Danmark i hovedparten af de fire år under Åge Hareide spillede med højrebenede Jens Stryger Larsen på pladsen. Nu er han skadet, og Robert Skov skal netop spille venstre back på sit klubhold. Derfor er valget oplagt.

Kasper Hjulmand har i hvert fald besluttet, han skal spille samme position som han gør på klubholdet.

Det danske landshold er ubesejret i 1425 dage, når de går på banen lørdag aften. Det er næsten fire år og 34 kampe uden nederlag lyder rekorden, der skal forsvares mod verdensranglistens nummer 1, Belgien, der mangler flere af stjernerne.

Kasper Hjulmand med den obligatoriske maske forud for fredagens træning i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Mangler flere stjerner

De belgiske stjerner falder på stribe.

Stjernespilleren Kevin de Bruyne er blevet hjemme, fordi konen skal føde for tredje gang.

Førstekeeper Thibaut Courtois er rejst hjem til Madrid. Der har været forlydender om en positiv coronatest, men det er ikke blevet bekræftet.

Anfører Eden Hazard har ikke trænet hele ugen og ligner på ingen måder en starter mod Danmark.

Læg dertil, at Romelu Lukaku lige er vendt retur efter ti dages ferie og derfor ikke spiller både mod Danmark og Island.

