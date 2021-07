Hjulmands tragedie: - Min onkel døde på banen

Christian Eriksen er lykkeligvis kommet sig over sit uhyggelige hjertekollaps i EM-premieren mod Finland, men landstræner Kasper Hjulmand har oplevet en tilsvarende situation med en desværre knap så lykkelig udgang.

Det fortæller han mandag på den del af pressemødet, der foregik med udenlandske medier.

- Jeg mistede min onkel på fodboldbanen på grund af et hjertestop. Så mine følelser har været på ydersiden af kroppen, og jeg har forsøgt at håndtere det, siger Hjulmand ifølge svenske Aftonbladet.

Hvorfor Hjulmand fortæller om familietragedien til udenlandske medier blot to dage før EM-semifinalen vides ikke.

Også som FC Nordsjælland-træner var Kasper Hjulmand i 2009 involveret i en tragisk ulykke. Dengang blev en af hans spillere, Jonathan Richter, ramt af lynet under en fodboldkamp, men efter at have ligget i koma overlevede Richter lykkeligvis og slap med at få amputeret benet.

Efter Eriksen-episoden har Hjulmand fået hjælp af psykologer, og ender det med EM-guld på søndag, så vil det være noget af en lykkelig udgang på et kæmpe eventyr.

- Det vil være enormt for spillerne, lederne og hele Danmark og alle vores utrolige fans. Men jeg har en kone og tre børn. Intet er større end at blive far, siger Hjulmand.

Onsdag klokken 21 spiller Danmark semifinale mod England på Wembley. På dagens pressemøde ville Hjulmand ikke fortælle, om Christian Eriksen kunne tænkes at dukke op på Wembley som tilskuer.

Hjulmand har tidligere fortalt, at Eriksen stadig er i holdets hjerte.