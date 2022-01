Hjulmands tropper skal møde Holland og Serbien

Det danske fodboldlandshold skal i to testkampe i marts møde Holland og siden Serbien.

Første kamp bliver mod Holland 26. marts på udebane. Herefter gælder det Serbien på hjemmebane i Parken 29. marts.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) fredag på sin hjemmeside.

Landstræner Kasper Hjulmand ser frem mod to kampe, hvor modstanderne ligesom Danmark er kvalificeret til VM i Qatar senere på året.

- Vi har gået efter at få kampe på allerhøjeste niveau, og det er to rigtig stærke modstandere. Vi skal bruge hvert et minut inde på banen til at spille på et så højt niveau som muligt og vinde kampene.

- Vi vil bygge på de steder, hvor vi mener, at vi kan forbedre os. Det gør man ved at spille imod det bedste nationer og levere på et højt niveau, siger Kasper Hjulmand.

Danmarks seneste møde med Holland var ved EM-slutrunden i 2012. En kamp der endte 1-0 til danskerne efter et mål af Michael Krohn-Dehli.

Danmark har to gange tidligere mødt Serbien. Det seneste møde var i 2015, hvor Danmark vandt 2-0 på mål af Yussuf Poulsen og Jakob Poulsen.

Efter de to testkampe skal Danmark spille de første Nations League-kampe i juni.

VM i Qatar spilles i november og december.