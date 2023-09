Hjulmands trumf: Han får nøglerolle

Ti måneder efter han rejste hjem med en skade fra VM i Qatar er Thomas Delaney omsider tilbage i landsholdsvarmen.

Nu med en vigtig nøglerolle i den kamp, der afgør, hvem der vinder gruppen. Han fik kun lov at varme op i torsdags mod San Marino, men til gengæld er han tiltænkt en central hovedrolle mod Finland.

- Det handler om vi skal holde dampen oppe i plus 90 minutter. Det gælder på dødbolde og i sammenhængen mellem spillerne på banen. Her skal vi bruge lederskikkelser.

Thomas Delaney (nummer tre fra højre) er tiltænkt en vigtig rolle mod Finland. Foto: Kenneth Meyer

- Og det er præcis, hvad Thomas er. Han river holdkammeraterne med, og han er altid garant for, at dampen bliver holdt oppe.

- Når kampen går ind i slutningen, er han en af de bedste til at holde medspillerne helt på mærkerne. Derfor kan Thomas blive en vigtig brik i flere af de scenarier vi tænker på, forklarer Kasper Hjulmand, der ikke vil afsløre om Thomas Delaney er tiltænkt en rolle allerede fra start.

Det kan sagtens være i en rolle som indskifter, hvor han spiller en afgørende rolle mod slutningen.

2-3 nederlaget mod Kasakhstan i foråret viste med al tydelighed, at Danmark savnede erfaring centralt til at holde hovedet koldt, da hjemmeholdet fik medvind og vendt kampen.

Thomas Delaney er for første gang siden VM med i landsholdstruppen igen. Foto: Kenneth Meyer

Delaneys karriere tog en uheldig drejning og røg på slingrekurs i foråret, hvor det mest af alt gik i bakgear. Skiftet til Hoffenheim var bestemt ikke lykken for Thomas Delaney, der netop er fyldt 32 år.

Det kostede landsholdspladsen i forårets to samlinger, men nu er han tilbage i varmen hos Kasper Hjulmand, der har udtaget ham efter skiftet til Anderlecht.

For landstræneren har set en helt anden Delaney, end det han så i de første måneder af året.

Thomas Delaney er tiltænkt en vigtig rolle mod Finland søndag aften. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg har talt med Thomas undervejs og synes ikke hans niveau i foråret var det, vi kendte ham for. Til gengæld har han hen over sommeren investeret meget. Han tog tidligere tilbage til Sevilla og virker i en helt anden forfatning nu. Han er der, hvor han skal være, forklarer Kasper Hjulmand, der glæder sig over, at han har fået spilletid i de to første kampe for Anderlecht.