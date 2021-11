Høgh er vores stjerne

Thomas Delaney kigger ned i det kongeblå gulvtæppe med de mange kongekroner dekoreret ind i tæppet, da han får spørgsmålet om Lars Høghs betydning for landsholdsspillerne.

Sevilla-spilleren står på Hotel Marienlyst, som er samlingsstedet for landsholdstruppen. Og det er tydeligt, at landsholdsprofilen lige skal bruge en dyb vejrtrækning, før han kan sætte ord på målmandstrænerens rolle og betydning for spillerne gennem mange år.

Thomas Delaney har i mange år i landsholdslejren haft et tæt forhold til Lars Høgh, som han betegner som en grundpille for alle i landsholdslejren. Foto: Lars Poulsen.

- Lars er en grundpille i hele vores fundament her på landsholdet. Han er et samlingspunkt for rigtig mange spillere. Ja, han er en stor stjerne her, siger Thomas Delaney, der erkender, at det for spillerne er meget hårdt at se en så nær ven kæmpe for livet, som Lars Høgh gør i disse tider.

Målmandstræneren var med ved samlingen i oktober, han er ikke med her i november, men lørdag kiggede han alligevel forbi træningsbanen i Helsingør for at hilse på vennerne.

Det var tydeligt, at både Thomas Delaney og Andreas Cornelius er påvirkede af hele situationen omkring Lars Høghs alvorlige sygdom. Foto: Lars Poulsen.

- Lars er et af de mest kærlige mennesker, jeg kender. Han er et af de mest oprigtige mennesker. Der er aldrig noget pis med Lars, du kan stole på ham, pointerer Thomas Delaney.

Andreas Cornelius er også påvirket af Lars Høghs kritiske situation, hvor han har fået besked på, at det nu handler om måneder og ikke år.

- I alle de år jeg har været med på landsholdet, har Lars været en person, der altid giver noget af sig selv. Og det gør han overfor alle spillerne i truppen.

- Det har altid været noget særligt at opleve, hvor stor en interesse Lars har haft for alle os spillere. Han har altid været typen, der tager sig af alle, der er med, siger Andreas Cornelius.