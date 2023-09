Højbjerg glider af på spørgsmål: Det vil han ikke svare på

Det var ikke lige det Pierre-Emile Højbjerg havde mest lyst til at tale om.

Specielt ikke dagen før en landskamp.

Spørgsmålet om tilbuddet fra Saudi-Arabien.

For det lå på bordet foran den danske landsholdsspiller mod slutningen af transfervinduet for nyligt.

Pierre-Emile Højbjerg vil ikke tale om det tilbud, han har fået fra Saudi-Arabien. Foto: Kenneth Meyer

The Telegraph omtalte det, ligesom Ekstra Bladet er vidne om, at den 28-årige Tottenham-spiller har modtaget et meget økonomisk attraktivt tilbud fra de kanter, hvor spillere flygter til for at fylde lommerne med millioner.

Men spørgsmålet om en mulig fremtid i Saudi-Arabien glider Pierre Emile Højbjerg helt af på.

- Jeg glæder mig til kampen mod San Marino, svarer han med et skævt smil.

Højbjerg har ellers haft rigeligt at tænke på i sommerens transfervindue, fordi hans faste plads hos Tottenham er forsvundet, efter Ante Postecoglou har sat sig i managerstolen.

Derfor bød sommerens transfervindue på mange spekulationer. Om fremtiden var i Manchester United, i Atletico Madrid eller i Fulham.

Pierre-Emile Højbjerg var sat i forbindelse med Manchester United, Atletico Madrid, Fulham og et skifte til Saudi-Arabien, men han valgte at blive i Tottenham.

Skal gøre sig fortjent til det

Pierre-Emile Højbjerg endte med at blive i Tottenham, hvor han kom til fra Southampton for tre år siden. Om det er klogt vil de kommende måneder vise.

- Der er god dialog mellem os. Nu handler det om, at jeg må vise mig fra min bedste side.

Jeg må bare gøre mig fortjent til spilletid, siger Pierre-Emile Højbjerg, der gennem alle tre år i Tottenham har været fast mand.

- Lige nu er jeg ikke blandt de startende. Jeg må derfor prøve at være den bedste holdkammerat. Og hvis træneren peger på mig, må jeg gribe chancen og vise mig frem, siger han.

Til trods for situationen har ændret sig i Tottenham, har Højbjerg fået spilletid fra bænken i tre af de fire kampe i Premier League.

Højbjerg er Kasper Hjulmands sikre kort, men spørgsmålet er om han får fuld spilletid i begge kampe. Prioriteten er på søndagens opgør mod Finland. Foto: Claus Bonnerup

For Hjulmand er han dog et sikkert kort. Spørgsmålet er blot om han får fuld spilletid i de to kampe mod San Marino og Finland.

Prioriteten for landstræneren er kampen mod Finland, som Danmark er tvunget til at vinde. Her får Højbjerg med sikkerhed en vigtig rolle.