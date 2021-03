Højbjerg var ude med riven - nu roser han

Når man som Andreas Skov Olsen kommer ind i en landskamp og med to mål i den grad er kampafgørende, er det på sin plads med ros.

Det måtte Danmarks midtbanedynamo, Pierre-Emile Højbjerg, erkende efter 4-0-rundbarberingen af Østrig onsdag aften. Også selv om han tidligere har været ude med riven efter den 21-årige Bologna-spiller.

- Det er en fornøjelse at se en ung spiller komme ind med selvtillid. Fremtiden er lys for dansk fodbold.

- Men jeg synes også, at det er fremragende at se, at vi har fødderne på jorden og arbejder hårdt. Jeg har tidligere været lidt efter ham og sagt, at han ikke løb nok, erkender Tottenham-spilleren til Kanal 5.

Andreas Skov Olsen tager rosen til sig:

- Ja, han har været lidt efter mig. Men i dag løb jeg bare lige på, griner Andreas Skov Olsen, der fandt det forløsende at endelig at score efter 'blot' to oplæg mod Moldova.

- Sidst blev det kun til assists. Det er rart at få scoret, og jeg er glad på holdets vegne. Fire mål - det var en svær udebanekamp, siger han.

Det var Pierre-Emile Højbjerg enig i. Han betegner de to halvlege som dag og nat.

- Lige så kedelig første halvleg var, lige så sjov var anden. Østrig presser os godt og stiller sig godt. De rammer os de rigtige steder.

- I anden halvleg står vi mere solidt og går mere mand mod mand. Vi kan gå højere i banen, og der kommer mere snit i afleveringerne. Vi bliver kyniske i afslutningerne, og så afstraffer vi dem, siger Pierre-Emile Højbjerg.

