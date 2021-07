Højbjergs bordfælle: - Christians plads er der stadig

Selvom Christian Eriksen ikke er til stede i Helsingør, så er der stadig spor af den danske stjernespiller i landsholdslejren.

Pierre-Emile Højbjerg deler for eksempel stadig bord med Danmarks nummer 10, og han er ’helt vildt savnet’.

- Nu sad jeg og nogle andre også på bord med ham, og hans plads er der jo stadigvæk. Han mangler der hver dag, men han er jo stadig med os, heldigvis. Som vi har sagt fra starten af: Vi gør også det her for ham. Det ved han.

- At sådan en profil og personlighed ikke er der… Det er virkelig ærgerligt. Det er et tab, det er et tab.

Eriksen i lejren, før EM gik i gang.

Rent fodboldmæssigt er Eriksen også savnet, selvom Danmark har leveret to sejre med fire kasser i hver.

- Christian kan ændre en kamp, der skal meget lidt til. Han er en af lederne, som alle ser op til. Det tager noget fra gruppen.

Danmark møder Tjekkiet lørdag aften kl. 18 dansk tid, og hvis de lykkes med at gå videre, så skal semifinalen mod enten England eller Ukraine spilles på Wembley - Christian Eriksens gamle hjemmebane, da han var i Tottenham, og det nye stadion ikke stod klar.

