Højlund afviser rygte: - Det har jeg ikke

Rasmus Højlund afviser at skulle have haft et videomøde med Erik ten Hag, men vil ikke løfte sløret for, om han har været i kontakt med Manchester United

Rygterne om den danske angriber Rasmus Højlund er mange. Rigtig mange.

Men blandt de mange, mange skriverier er der særligt én klub, der går igen. Manchester United.

Nu forholder den danske landholdsbomber sig til rygterne.

- Det er jo en kæmpe klub, så jeg må have gjort et eller andet rigtigt, hvis der står, at de gerne vil have mig, siger Højlund med det vante smil til Ekstra Bladet og resten af den danske presse i Helsingør forud for EM-kvalifikationskampene mod Nordirland og Slovenien.

Den seneste tid er rygterne om interesse fra den engelske storklub og Rasmus Højlund taget til. Blandt andet er det blevet beskrevet, at Højlund skulle have haft et videomøde med manager Erik ten Hag ifølge Manchester Evening News.

Men det afviser Højlund.

Annonce:

- Nej, jeg har ikke haft noget videomøde med ten Hag, svarer Højlund på Ekstra Bladets spørgsmål, inden han også bliver spurgt, om der har været andre former for kontakt med Manchester United.

- Det kan jeg ikke fortælle noget om.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 20-årige landsholdskomet har drømme om at nå den højeste hylde. Nu er spørgsmålet, om den drøm allerede går i opfyldelse til sommer. Foto: Emil Agerskov

- Kæmpestort

Rasmus Højlund, der er erklæret fan af de Røde Djævle, lægger dog ikke skjul på sin begejstring over rygterne.

- Mit mål er at nå den højeste hylde, og det kan man sige, at Manchester United er. Så det vil da være kæmpestort.

Men mere og mere tyder på, at den 20-årige angriber ikke er at finde i italienske Atalanta i næste sæson.

For selvom hovedpersonen selv ikke siger det så definitivt, så er han fuldt ud bevidst om, at der er flere storklubber, der er på jagt efter en type som ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fem mål på to kampe i EM-kvalifikationen fik rygterne om Rasmus Højlunds klubskifte til at gå amok. Foto: Jens Dresling

Annonce:

- Jeg kunne forestille mig, at der godt kunne komme til at ske en masse i form af en angriberkabale til sommer. Der er mange klubber, der mangler en nier, så der kommer helt sikkert til at ske i form af den kabale. Så må vi se, om jeg er med.

- Som sagt er jeg glad for at være i Atalanta, og vi skal spille europæisk efter sommer. Vi må se.

Rasmus Højlund har haft gang i en god sæson for Atalanta, men rygterne om et kommende klubskifte tog for alvor fart, efter han ved seneste landsholdssamling scorede fem mål i to kampe for det danske landshold.

Nu venter der to nye udfordringer for den tidligere FC København-spiller og resten af det danske landshold i EM-kvalifikationen.

Fredag kommer Nordirland på besøg Parken, inden Kasper Hjulmands mandskab tre dage senere møder Slovenien i Ljubljana.