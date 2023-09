Højlund: - Mine forældre var lidt splittede

Senere på efteråret venter to opsigtsvækkende kampe. Især hvis man løber rundt med Højlund på ryggen.

Manchester United og Rasmus Højlund har trukket FC København i Champions League. Københavnerne har for nylig rykket både Emil og Oscar Højlund op i A-truppen.

Storebror Rasmus fik da også hurtigt fat i sine tvillingebrødre efter sidste uges lodtrækning.

- Jeg ringede til mine brødre efter lodtrækningen. Mine forældre var lidt splittede, siger landsholdsangriber Rasmus Højlund med et smil og med henblik på, at de kan være i tvivl om, hvem de skal holde med.

18-årige Oscar Højlund har fået spilletid i fire ud af FCK's syv Superliga-kampe. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Sker ikke mange gange i livet

Rasmus Højlund ser frem til møderne med sin tidligere klub og muligvis sine brødre.

- Det glæder jeg mig vanvittigt meget til. Det er fedt at skulle møde min tidligere klub og et dansk hold for den sags skyld. Man får ikke mange gange lov til i ens liv at møde ens brødre.

- Jeg håber selvfølgelig på, at jeg spiller, og at de gør, men bare at muligheden opstår, det synes jeg er cool.

Oscar Højlund har spillet fra start på FCK's midtbane i et par Superliga-kampe i denne sæson og har fået spilletid i fire af syv Superliga-opgør, mens Emil Højlund har haft længere til spilletid.

24. oktober spiller United og FCK på Old Trafford, mens de godt to uger senere spiller i Parken.