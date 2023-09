Højlund reagerer på omtalt episode: - Han var glad

Rasmus Højlund fik søndag debut for Manchester United, hvor han både under og efter kampen fik en besked fra holdkammerat Casemiro

Søndag skete det, som Rasmus Højlund havde ventet på.

Her fik han debut for den klub, han har været fan af som barn. Det blev til godt en halv time for Manchester United ude mod Arsenal.

Ikke længe efter Højlund var blevet skiftet ind, var holdkammerat Casemiro henne og hive hårdt fat i trøjen på ham. Et klip, der efterfølgende er gået viralt.

Tirsdag i landsholdslejren sætter Rasmus Højlund ord på episoden.

- Jeg tror egentlig bare, at han var glad for, at jeg gav holdet en lidt anden dynamik, end du får fra Martial. Han er måske lidt mere teknisk stærk og søger ned i mellemrummet, hvor jeg godt kan lide at tage slåskampene.

- Han (Casemiro, red.) siger et eller andet på spansk.

- Han har heller ikke set mig spille, så han sagde også til mig efter kampen, at han var positivt overrasket.

Casemiro havde kortvarigt fat i Højlund. Det så ud til, at det var en besked i stil med 'nu er du her - du kan det her' fra Casemiro. Screendump: Viaplay

Annonce:

Højlund har efterfølgende fået ros for sin præstation i 1-3-nederlaget, men han har ikke siddet med hovedet begravet i engelske aviser for at holde øje med sine karakterer.

- Jeg har ikke brugt så meget tid på det. Jeg havde fokus på at skulle hjem og skulle planlægge min rejse hjem til Danmark. Det er selvfølgelig svært ikke at lægge mærke til det, når der bliver skrevet så meget om det.

Højlund fik søndag debut for Manchester United. Foto: Kenneth Meyer

Har fundet lejlighed

Den danske stjerne er meget fåmælt, når han skal svare på, hvad der er den største forskel på at træne i Manchester United kontra Atalanta i Italien.

- Vejret, lyder det med et stort smil, hvorefter han tilføjer 'nye holdkammerater'.

- Hvordan er du faldet til i Manchester? Har du købt hus og bil?

- Jeg har lejet en lejlighed. Den virker rigtig fin, og jeg har også en bil.

Den 20-årige danske angrebsstjerne har mulighed for at få mere spilletid torsdag mod San Marino i et udsolgt Parken.