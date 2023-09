Højlund satte gang i festen: - En drengedrøm

Rasmus Højlund fik fornøjelsen af at tale til de danske fans efter sejren over Finland, og det var der en særlig årsag til

Som lille stod han selv på tribunerne og heppede. På FCK og for landsholdet.

Men søndag aften stod Rasmus Højlund på den anden side af hegnet, da han efter den danske 1-0-sejr over Finland fik stukket megafonen i hånden og talte til de medrejsende fans.

Det var nemlig Manchester United-angriberen, der fik æren af at takke de 1600 danskere, der havde taget turen til Helsiniki.

- Det var superfedt. Det var lidt en drengedrøm. Det var hyggeligt nok lige at få fat i megafonen og snakke til fansene derude, fortæller Højlund, der dermed satte gang i festen i det ene hjørne på det olympiske stadion.

Det var de mere erfarne spillere, der skubbede den unge målmager frem, og det var ikke uden grund.

- Jeg tror, de gerne vil have, at jeg tager noget ansvar og er en af de unge, der nu skal vise mit værd på landsholdet. Det giver et boost, og det er jeg glad for, fortæller Højlund.

- Vi har snakket meget om at give tilbage til danske fans og til os selv. Vi har haft en lidt rodet periode med en tæt sejr i Nordirland og selvfølgelig nederlaget i kasakztan. Så vi skyldte lidt.

Men nu er der betalt tilbage.

Med sejren indtager det danske landshold nemlig førstepladsen i kvalifikationsgruppen inden de sidste fire kampe.