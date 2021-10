Hørte forkert - og scorede

Mohamed Elyounoussi blev matchvinder med to mål, da Norge mandag aften slog Montenegro 2-0 i VM-kvalifikationen hjemme på Ullevaal Stadion.

Den norske angriber, som til daglig spiller for Premier League-klubben Southampton, tog dermed revanche for sin afbrænder i 1-1-kampen mod Tyrkiet fredag.

Her misbrugte han en stor hovedstødschance i tillægstiden til stor frustration for nordmændene.

- Man er altid nødt til at glemme det, der er sket, og se fremad. Men det var godt at tage revanche og vise, at jeg faktisk er god til hovedstød, siger Mohamed Elyounoussi, der også går under kaldenavnet Moi, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Mohamed Elyounoussi fejrer her 1-0-målet mod Montenegro i VM-kvalifikationen mandag aften. Foto: NTB/Reuters

Efter knap en halv times spil mandag aften headede forsvarsspilleren Stefan Strandberg bolden på tværs til Mohamed Elyounoussi. Han kastede sig frem og pandede sit hold foran.

Efter en udvisning til Montenegro i en hektisk slutfase var der dybt inde i tillægstiden igen gevinst, da Elyounoussi sparkede Norge på 2-0.

- Vi var under pres hen mod slutningen. Da jeg fik bolden, hørte jeg fra sidelinjen 'ned i hjørnet'. De mente, at jeg skulle skyde bolden ud mod hjørneflaget, men jeg troede, at de mente, at jeg skulle skyde den op i hjørnet af målet. Det viste sig at være et godt valg, siger Mohamed Elyounoussi ifølge NTB.

Med sejren over Montenegro holder Norge sig inde i varmen i forhold til at kvalificere sig til VM i Qatar næste år.

- Jeg er meget stolt af drengene i dag, siger landstræner Ståle Solbakken ifølge NTB.

- Måske var det en anelse naivt at starte ud i så højt et tempo. Vi pressede dem godt, men det kostede kræfter, tilføjer han.

I samme kvalifikationsgruppe bankede Holland Gibraltar med 6-0 på hjemmebane, mens Tyrkiet på et straffespark i tillægstiden sikrede sig en 2-1-sejr i Letland.

Det betyder, at Holland topper gruppen med 19 point. Norge har 17 point på andenpladsen, og Tyrkiet er treer med 15 point.

Norge mangler endnu at møde Letland hjemme og Holland ude i november.

Hvorfor går det så godt i AaB for tiden? Få svaret her:

Fra fanprotest til tophold: Derfor er AaB flyvende