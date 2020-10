Holder øje med land de ikke skal møde

Landstræner Kasper Hjulmand holder et skarpt øje på FIFA's verdensrangliste og Schweiz, hvor Danmark efter sejrene over Færøerne og Island ligger varmt til en vigtig plads i top ti

Først 4-0 over Færøerne og så 3-0 over Island.

Kasper Hjulmand har god grund til at være tilfreds med seneste dages resultater, men det er faktisk ikke kun det danske landsholds resultater, han oppe i Island kunne gå og glæde sig over søndag aften.

Danmarks nærmeste konkurrenter på FIFA's verdensrangliste, Schweiz og Holland, har nemlig haft problemer i deres seneste kampe, og det er vigtigt, da det er den rangliste, der danner grundlag for lodtrækningen til VM-kvalifikationen næste år.

Vi skal gøre vores eget

Verdensranglisten opdateres først igen 22. oktober, men efter weekendens Nations League-kampe, der bød på et 1-0-nederlag til Schweiz mod Spanien samt 0-0 mellem Holland og Bosnien-Herzegovina, så tyder det meste på grøn pil opad til Danmark, der på den nuværende rangliste indtager en 11. plads.

Og det er ikke gået landstræner Kasper Hjulmands næse forbi.

- Det betyder rigtig meget. Vi skal huske, at i hver en kamp, vi spiller, der spiller vi om rangliste-point.

- Vi har et nøje øje på Schweiz, men vi skal gøre vores eget og selv skrabe point sammen, forklarer Kasper Hjulmand i landsholdets digitale mixed zone mandag.

Danmark løber stærkt om kap med blandt andre Schweiz i kampen om point på FIFAs verdensrangliste. Foto: Haraldur Gudjonsson/Ritzau Scanpix

At landstræneren fremhæver netop Schweiz skyldes, at de lige nu befinder sig på den yderst attraktive tiendeplads.

Det er de ti bedst placerede hold, der opnår topseedning, når der i december, efter at Nations League-gruppespillet er afviklet, skal fiskes kugler op af bowlen hos FIFA.

Aktuelt ser listen således ud: 7. Italien: 1612 point. 8. Holland: 1603 point 9. Tyskland: 1602 point 10. Schweiz: 1600 point 11. Danmark: 1593 point 12. Sverige: 1567 point

Ekstremt svært at komme til VM

Med 24 billetter til EM og 13 billetter til VM giver det sig selv, at det er så godt som dobbelt så svært at kvalificere sig til et verdensmesterskab.

Derfor betyder selvfølgelig utroligt meget for Kasper Hjulmand, hvis Danmark kan sikre sig en plads i top ti.



- Det er ekstremt svært for et europæisk hold at komme til VM, og hvis man kan blive topseedet, så undgår man nogle af de allerstørste hold i vores pulje, som vi jo skal vinde at komme med.

- Så det er klart, vi har øjnene på det her. Vi tæller pointene og går efter at vinde de kampe, der skal til, så vi kan blive topseedet. Det vil betyde en hel del, slår landstræneren fast.

På onsdag klokken 20.45 skal Danmark igen jagte point i Nations League. Her gælder det England på udebane.

Se højdepunkterne fra seneste opgør mod Island. Video: Discovery Networks Danmark

