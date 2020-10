Holdt tale: Det sagde han

Der blev skrevet ny dansk fodboldhistorie, da Danmark onsdag aften hentede en sjælden og imponerende 1-0 sejr på Wembley.

Her skrev både Christian Eriksen og Simon Kjær sig ind i den eksklusive klub af spillere med 100 landskampe i rødt og hvidt.

Og begge genopførte historien fra den seneste danske sejr på det berømte stadion tilbage i 1983.

Dengang sparkede Allan Simonsen et straffespark ind midt i målet - præcis som Eriksen, inden Ole Kjær i de døende minutter leverede kampens redning i det danske mål.

Kampens redning kan man ikke give til Simon Kjær, den tilhører Kasper Schmeichel. Men han reddede faktisk bolden tæt ved stregen, da Danmark kom under pres til sidst i onsdagens sejr.

På alle måder en usædvanlig aften, der kaldte på en tale fra kaptajn Kjær i omklædningsrummet efter kampen.

Det fortæller han til Kanal 5, hvor han også afslører lidt af, hvad det blev sagt.

- Jeg sagde, at jeg er stolt over at være anfører for dette hold. Jeg er stolt over at have nået 100 kampe. Det er en kæmpe milepæl, som der ikke er så mange, der opnår i Danmark, fortæller den danske anfører, der også fik fortalt holdkammeraterne, at de hænger på ham længe endnu.

- Og at jeg ikke er færdig. Jeg har mange år i mig endnu, og vi har masser af ting, vi kan og skal opnå med dette hold.

Han ser sejren over England som et vigtigt punkt i holdets udvikling.

- Det er det skridt, vi har snakket om, at vi skal begynde at tage. Vi kan mærke, at der er enorm respekt for os hos de hold, vi spiller mod, men vi skal også til at bygge på og slå de store drenge.

- Vi startede i dag. Så vi skal ikke se os tilbage, for vi har masser af kvalitet, lyder parolen fra Simon Kjær.

