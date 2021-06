Hollændere ærgrer sig over Dolberg

Kasper Dolberg strålede på sin gamle hjemmebane, da Danmark lørdag aften sendte Wales ud af EM med et 4-0-nederlag i Amsterdam.

Den tidligere Ajax-angriber stod bag målene til både 1-0 og 2-0, og det er ikke gået ubemærket hen i Holland, hvor nu 23-årige Dolberg var at finde mellem 2015 og 2019.

På spørgsmålet om, hvorvidt Ajax lod Dolberg slippe for billigt, svarer den tidligere hollandske landsholdsspiller og Ajax-profil Hedwiges Maduro:

- 20,5 millioner euro (ca. 152 millioner kroner), ikke? Så har du allerede svaret, siger han i Voetbal Talk på ESPN.

Også Marciano Vink, en anden tidligere Ajax-profil og hollandsk landsholdsspiller, ærgrer sig over, at Dolberg ikke længere er at finde i Ajax.

- Det er en af få angribere - bortset fra (Brian) Brobbey - der er gået fra ungdomsholdet til førsteholdet. Han spillede på U18- og U19-holdet. Jeg synes, det er en skam. Jeg ville gerne have haft ham længere.

- Hvad Dolberg viste i sin første sæson, var en Ajax-angriber værdigt. Han lavede vidunderlige aktioner, smukke mål og accelerationer. Det viste han nu igen. Det var dejligt at se ham igen.

TV-eksperten Mark van Rijswijk er omvendt ikke enig med Maduro og Vink.

- Hvis han viser dette i hver kamp, skal man selvfølgelig ikke lade ham gå. Ikke engang for 20 millioner euro. Hvis han spiller op til sit bedste hver uge, er han 100 millioner euro værd, men det gør han bare ikke.

Kasper Dolberg og co. møder enten Holland eller Tjekkiet i kvartfinalen ved EM.